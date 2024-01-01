Seksenler'in Niyazi'si İş Bulamayınca Bakın Ne Yaptı!
Vural Çelik'in son hali
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Ocak ayında yaşadığı iki kez influenzaya nedeniyle ağır bir tedavi süreci atlatan Vural Çelik, sektörde iş bulamayınca Türkiye İşçi Kuruma başvurduğunu sosyal medyada paylaştı.
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TRT ekranlarında bir döneme damga vuran Seksenler dizisinde Niyazi karakterini canlandıran ünlü oyuncu Vural Çelik sektörde kendine uygun iş bulamayınca Türkiye İşçi Kuruma ( İŞKUR) başvurdu.
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Vural Çelik İŞKUR'a başvurduğu anları paylaştı. İŞKUR binasından çıkarken videosunu paylaşan ünlü oyuncu "Oyuncuya ihtiyaç yokmuş. Artık başka sefere inşallah" dedi.
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Bir dönem Avrupa Yakası'nda Kubilay rolünü canlandıran Vural Çelik, Gülse Birsel ile de polemik yaşamıştı.
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Uzun yıllardır hiç bir projede yer alamayan Çelik, TikTok gibi uygulamaların canlı yayınlarına katılarak gelir elde ediyor.
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Ekonomik sorunlar yaşayan 51 yaşındaki ünlü oyuncu paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor.
İşte Vural Çelik'in son hali..
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