Yıllar Önceki Fotoğraflarına İnanamayacaksınız!
Estetiksiz hali çok konuşuldu
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Son dönemde Kuş Uçuşu dizisindeki Lale Kıran rolüyle gündeme gelen Birce Akalay, sade güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden.
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Ünlü oyuncunun yıllar önceki görselleri ortaya çıkınca Birce Akalay'ın estetik güzeli olduğu söylendi.
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ESTETİKSİZ HALİ GÜNDEM OLDU
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39 yaşındaki oyuncunun yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
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Ünlü oyuncunun dudaklarına ve çenesine dolgu yaptırdığı ve kaşlarını kalınlaştırdığı iddia edildi.
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Birce Akalay, 2004 Türkiye Güzellik Yarışması'nda üçüncü olmuştu.
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