Toptancı Halinde Yangın
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki toptancı halinde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, depoda maddi hasar meydana geldi.
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Muğla?da bir toptancı halinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Fethiye?deki Karaçulha Mahallesi?nde bulunan toptancı halinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar ve vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi?nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
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Alevler kısa sürede yan bitişik halde bulunan depolara da sıçradı. Muğla Büyükşehir Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin alevlerle mücadelesi 1 saatten uzun sürdü.
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Çevredeki vatandaşlarında yardım ettiği söndürme çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Depo içinde bulunan sebze ve meyveler zarar gördü.