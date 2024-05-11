Türkiye'de En Çok Aranan Meslekler

İŞKUR'un açıkladığı son verilere göre Türkiye'de en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler açıklandı. Buna göre, Tekstil başta olmak üzere makine, inşaat ve imalat gibi sektörlerde ara eleman açığı bulunuyor. İşte en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler...