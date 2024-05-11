40 Yaşına Bastı

"HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ HAK EDİYORSUN" Eda Ece yakın dostu Aslı Enver'e "İyi ki doğdun arkadaşların kralı, annelerin en süperi, en iyi dost, canım Aslı'm. Ömür boyu kızlarımızla beraber daha çok anımız var yaşayacak. Nice mutlu yılların olsun, her şeyin en güzelini hak ediyorsun Aslışkom. Sen bitanesin" sözleriyle seslendi.