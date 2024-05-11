40 Yaşına Bastı
4 Temmuz'da kızı Elay'ı kucağına alan ve şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Aslı Enver 40 yaşına bastı.
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12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.
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Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran ünlü oyuncu, 40 yaşına bastı. Arkadaşları Enver'in doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
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"MERHABA 40" Uzun süredir ekranlardan uzak olan Aslı Enver, 40 yaşına bastığını "Merhaba 40" paylaşımıyla duyurdu.
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"HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ HAK EDİYORSUN" Eda Ece yakın dostu Aslı Enver'e "İyi ki doğdun arkadaşların kralı, annelerin en süperi, en iyi dost, canım Aslı'm. Ömür boyu kızlarımızla beraber daha çok anımız var yaşayacak. Nice mutlu yılların olsun, her şeyin en güzelini hak ediyorsun Aslışkom. Sen bitanesin" sözleriyle seslendi.
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"İYİ Kİ VARSIN" Ezgi Şenler, Aslı Enver ile keyifli anlarını "İyi ki doğdun Aslı, iyi ki varsın güzel kalpli arkadaşım" notuyla paylaştı.
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"İYİ Kİ DOĞDUN" Enver ile İstanbullu Gelin dizisinde birlikte çalışan yönetmen Zeynep Günay da ünlü oyuncu ile fotoğraflarına "İyi ki doğdun Aslı'm" notunu düştü.
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SÜRPRİZ SONLU PAYLAŞIM Öte yandan Aslı Enver, önceki gün kızı Elay ve eşi Berkin Gökbudak ile eğlenceli bir videolarını paylaşmıştı. Videoda; Gökbudak'ın Elay'a papatya uzatması ve Elay'ın onu ağzına götürmesi dikkat çekmişti.