'Sürekli Hayaletler Görürdüm'
ABD'li oyuncu Kate Hudson, çocukken deneyimlediği psişik yetenekleri hakkında konuştu ve sürekli hayalet gördüğünü anlattı.
-
Ünlü Hollywood yıldızı Kate Hudson, The Howard Stern Show'a katıldı. Hudson, programda altıncı hissi hakkında konuştu.
-
Hudson, sunucu Howard Stern'in kendisinin "ölü insanlar görüp göremediğini" sorması üzerine Hudson; "Her şeyi görebiliyorum. Küçük bir kızken aslında epey çılgındım. Çünkü sürekli hayaletler görürdüm" diye yanıt verdi.
-
Sunucu, Kate Hudson'ın ölmüş babasının hayaletini görüp göremediğini sorunca; ABD'li oyuncu, yeteneklerinin esasen ruhani varlıklardan gelen mesajlardan ve tarot kartlarını okumaktan ibaret olduğunu açıkladı.
-
Daha sonra sunucu, Kate Hudson'dan ölümden sonraki yaşam hakkında biraz bilgi vermesini istedi. Bunun üzerine ünlü oyuncu, "Ölümden sonraki hayatın çok fazla boyutlu olduğuna inanıyorum ve her şeyi bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz ama bilmiyoruz ve bunu oraya gittiğimizde göreceğiz. Bence çok tuhaf fakat güzel olacak" ifadelerini kullandı.
-
Öte yandan Hudson, 2014'te Alan Carr'ın Chatty Man Show programında, bir keresinde yüzü olmayan bir kadın hayaleti gördüğünü açıklamış ve Bu gerçekten tüyler ürperticiydi" demişti.