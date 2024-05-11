'Sürekli Hayaletler Görürdüm'

Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası
Sağlıkta süper güç şehir hastaneleri! 12 ilde yeni hastane yolda
Sağlıkta süper güç şehir hastaneleri! 12 ilde yeni hastane yolda
İşte yeni casusluk maddesi: 7 yıl hapis cezası verilecek
İşte yeni casusluk maddesi: 7 yıl hapis cezası verilecek
Siyasetin ortak derdi Troller
Siyasetin ortak derdi Troller
Hazineye lojmandan 10 milyar TL gelir
Hazineye lojmandan 10 milyar TL gelir
11 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
11 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Dijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler
Dijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler
Erdoğan: Öğretmene şiddette cezalar yarı oranında artırılacak
Erdoğan: Öğretmene şiddette cezalar yarı oranında artırılacak
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Aile ve Gençlik Fonu'nda ilk ödemeler 21 Mayıs'ta
Aile ve Gençlik Fonu'nda ilk ödemeler 21 Mayıs'ta
MEB'in yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş iletildi
MEB'in yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş iletildi
Filistin tasarısı BM'de kabul edildi
Filistin tasarısı BM'de kabul edildi
Bursa Şehir Hastanesi'nde 'zimmet' operasyonu: 3 tutuklama
Bursa Şehir Hastanesi'nde 'zimmet' operasyonu: 3 tutuklama
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor
Eğitimde bir şiddet olayı daha: Sinirlenen veli okulu birbirine kattı
Eğitimde bir şiddet olayı daha: Sinirlenen veli okulu birbirine kattı
Mahkemeden kira davaları için emsal olacak karar
Mahkemeden kira davaları için emsal olacak karar
Kamuda Tasarruf Paketi'nde olması beklenenler neler?
Kamuda Tasarruf Paketi'nde olması beklenenler neler?
Türkiye'de öğretmenler derslere girmedi
Türkiye'de öğretmenler derslere girmedi
Bakan Tekin: Öğretmene şiddete ceza artacak
Bakan Tekin: Öğretmene şiddete ceza artacak
Yargıtay Başkanlığı seçimi: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Yargıtay Başkanlığı seçimi: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Antalya'da lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı
Antalya'da lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı
Hafız Vali 3 fakülte mezunu
Hafız Vali 3 fakülte mezunu
7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı
7 kamu bankasının hizmeti tek ATM'de toplandı

'Sürekli Hayaletler Görürdüm'

ABD'li oyuncu Kate Hudson, çocukken deneyimlediği psişik yetenekleri hakkında konuştu ve sürekli hayalet gördüğünü anlattı.

  1. Ünlü Hollywood yıldızı Kate Hudson, The Howard Stern Show'a katıldı. Hudson, programda altıncı hissi hakkında konuştu.

    Ünlü Hollywood yıldızı Kate Hudson, The Howard Stern Show'a katıldı. Hudson, programda altıncı hissi hakkında konuştu.

  2. Hudson, sunucu Howard Stern'in kendisinin "ölü insanlar görüp göremediğini" sorması üzerine Hudson; "Her şeyi görebiliyorum. Küçük bir kızken aslında epey çılgındım. Çünkü sürekli hayaletler görürdüm" diye yanıt verdi.

    Hudson, sunucu Howard Stern'in kendisinin "ölü insanlar görüp göremediğini" sorması üzerine Hudson; "Her şeyi görebiliyorum. Küçük bir kızken aslında epey çılgındım. Çünkü sürekli hayaletler görürdüm" diye yanıt verdi.

  3. Sunucu, Kate Hudson'ın ölmüş babasının hayaletini görüp göremediğini sorunca; ABD'li oyuncu, yeteneklerinin esasen ruhani varlıklardan gelen mesajlardan ve tarot kartlarını okumaktan ibaret olduğunu açıkladı.

    Sunucu, Kate Hudson'ın ölmüş babasının hayaletini görüp göremediğini sorunca; ABD'li oyuncu, yeteneklerinin esasen ruhani varlıklardan gelen mesajlardan ve tarot kartlarını okumaktan ibaret olduğunu açıkladı.

  4. Daha sonra sunucu, Kate Hudson'dan ölümden sonraki yaşam hakkında biraz bilgi vermesini istedi. Bunun üzerine ünlü oyuncu, "Ölümden sonraki hayatın çok fazla boyutlu olduğuna inanıyorum ve her şeyi bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz ama bilmiyoruz ve bunu oraya gittiğimizde göreceğiz. Bence çok tuhaf fakat güzel olacak" ifadelerini kullandı.

    Daha sonra sunucu, Kate Hudson'dan ölümden sonraki yaşam hakkında biraz bilgi vermesini istedi. Bunun üzerine ünlü oyuncu, "Ölümden sonraki hayatın çok fazla boyutlu olduğuna inanıyorum ve her şeyi bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz ama bilmiyoruz ve bunu oraya gittiğimizde göreceğiz. Bence çok tuhaf fakat güzel olacak" ifadelerini kullandı.

  5. Öte yandan Hudson, 2014'te Alan Carr'ın Chatty Man Show programında, bir keresinde yüzü olmayan bir kadın hayaleti gördüğünü açıklamış ve Bu gerçekten tüyler ürperticiydi" demişti.

    Öte yandan Hudson, 2014'te Alan Carr'ın Chatty Man Show programında, bir keresinde yüzü olmayan bir kadın hayaleti gördüğünü açıklamış ve Bu gerçekten tüyler ürperticiydi" demişti.