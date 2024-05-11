'Sürekli Hayaletler Görürdüm'

Daha sonra sunucu, Kate Hudson'dan ölümden sonraki yaşam hakkında biraz bilgi vermesini istedi. Bunun üzerine ünlü oyuncu, "Ölümden sonraki hayatın çok fazla boyutlu olduğuna inanıyorum ve her şeyi bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz ama bilmiyoruz ve bunu oraya gittiğimizde göreceğiz. Bence çok tuhaf fakat güzel olacak" ifadelerini kullandı.