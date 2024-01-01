Kamuda Tasarruf Paketi Bugün Açıklanacak

KAMUDA ALINACAK TASARRUF ÖNLEMLERİ Buna göre az kaynakla etkin projeler yapılacak. Kamu harcamaları daha sıkı kontrol edilecek. Mal ve hizmet alım ödenekleri yüzde 10 kesintiye gidilecek. Yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesinti olacak. Hedef, 100 milyar liralık tasarruf sağlamak.