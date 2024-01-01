Kamuda Tasarruf Paketi Bugün Açıklanacak
Hangi tasarruf önlemleri alınacak?
-
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor. Tasarruf paketinin ayrıntılarını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklayacak
-
Peki tasarruf paketinde neler var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yapılan Kabine Toplantısı?nın ardından pakete ilişkin ipuçları vermişti.
-
Erdoğan, ?Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet için eğitimler, yurt dışı seyahatler ve kamu istihdamı gibi pekçok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız.? demişti.
-
KAMUDA ALINACAK TASARRUF ÖNLEMLERİ Buna göre az kaynakla etkin projeler yapılacak. Kamu harcamaları daha sıkı kontrol edilecek. Mal ve hizmet alım ödenekleri yüzde 10 kesintiye gidilecek. Yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesinti olacak. Hedef, 100 milyar liralık tasarruf sağlamak.