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"Onaylı Randevu" Bugün Başlıyor

Onay verip gelmeyene 15 gün randevu yok

  1. Merkezi Hekim Randevu Sistemi?nde (MHRS) Onaylı Randevu dönemi bugün başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yıl gelinmeyen toplan randevu sayısı 81 milyona ulaştı. Bu nedenle randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı. Yeni uygulama bu durumun önüne geçmek için hayata geçirildi. İşte MHRS Onaylı Randevu dönemine ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları

    Merkezi Hekim Randevu Sistemi?nde (MHRS) Onaylı Randevu dönemi bugün başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yıl gelinmeyen toplan randevu sayısı 81 milyona ulaştı. Bu nedenle randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı. Yeni uygulama bu durumun önüne geçmek için hayata geçirildi. İşte MHRS Onaylı Randevu dönemine ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları

  2. 1- Onaylı Randevu Sistemi nedir? <br> Onaylı Randevu Sistemi, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak.

    1- Onaylı Randevu Sistemi nedir?
    Onaylı Randevu Sistemi, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasitenin hizmet bekleyen hastalar için kullanılmasını sağlayacak.

  3. 2- Randevu için onay gerekecek Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00?ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Onay, www.mhrs.gov.tr internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

    2- Randevu için onay gerekecek Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00?ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Onay, www.mhrs.gov.tr internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

  4. 3- Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? <br> Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00?ye kadar www.mhrs.gov.tr internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek.

    3- Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi?
    Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00?ye kadar www.mhrs.gov.tr internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek.

  5. 4- Randevu onaylanmazsa ne olacak? Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek.

    4- Randevu onaylanmazsa ne olacak? Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek.

  6. 5- Randevuya gidilmezse 15 gün engellenecek <br> Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.

    5- Randevuya gidilmezse 15 gün engellenecek
    Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabilecek.

  7. 6- Randevusunu onaylamayan ya da iptal etmeyen kişiler, ertesi gün başvuruda bulunduğu hastaneden hizmet alabilecek mi? <br> Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek ya da sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.

    6- Randevusunu onaylamayan ya da iptal etmeyen kişiler, ertesi gün başvuruda bulunduğu hastaneden hizmet alabilecek mi?
    Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek. Bu durumda kişi tekrar randevu alabilecek ya da sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.

  8. 7- Tüm randevular için onay zorunlu mu? <br> Üç gün ve daha sonrası için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak, ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış sayılacak. Örneğin 24 Mayıs tarihi için 22 veya 23 Mayıs?ta alınan bir randevu, otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek.

    7- Tüm randevular için onay zorunlu mu?
    Üç gün ve daha sonrası için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak, ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış sayılacak. Örneğin 24 Mayıs tarihi için 22 veya 23 Mayıs?ta alınan bir randevu, otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek.

  9. 8- Kimler muaf? <br> Onaylı randevu sistemindeki bu uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak. Bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.

    8- Kimler muaf?
    Onaylı randevu sistemindeki bu uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak. Bu gruptaki hastalar, her zaman randevu alabilecek.

  10. 9- Hastanın randevuya gitmesini engelleyen bir durum ortaya çıktığında nasıl bir yol izlenecek? <br> Randevu, kişi tarafından ya da otomatik olarak onaylanmış olsa da iptal edilebilecek. Saat 20.00'ye kadar onaylı randevusunu iptal etmeyen ve randevusuna gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat kişiler sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.

    9- Hastanın randevuya gitmesini engelleyen bir durum ortaya çıktığında nasıl bir yol izlenecek?
    Randevu, kişi tarafından ya da otomatik olarak onaylanmış olsa da iptal edilebilecek. Saat 20.00'ye kadar onaylı randevusunu iptal etmeyen ve randevusuna gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Fakat kişiler sağlık tesislerinden randevusuz hizmet alabilecek.

  11. 10- Randevu otomatik olarak iptal edilince yeni randevu alınabilecek mi? <br> Randevuları, onaylanmadığı için otomatik iptal edilen kişiler, tekrar randevu alabilecek. Herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Saat 20.00 itibarıyla otomatik olarak iptal edilerek boşalan randevular, öncelikli olarak talepte bulunan kişilere verilecek.

    10- Randevu otomatik olarak iptal edilince yeni randevu alınabilecek mi?
    Randevuları, onaylanmadığı için otomatik iptal edilen kişiler, tekrar randevu alabilecek. Herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Saat 20.00 itibarıyla otomatik olarak iptal edilerek boşalan randevular, öncelikli olarak talepte bulunan kişilere verilecek.