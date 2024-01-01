Müstakbel Eltiler Tatilde!
Hande Erçel ve Nazlı Sabancı Lizbon'da
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Hakan Sabancı ile evleneceği konuşulan Hande Erçel, müstakbel eltisi Nazlı Sabancı?yla tatile çıktı.
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Tatilde neşelerinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Nazlı Sabancı ve Hande Erçel'in Lizbon pozları kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.
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Erçel, müstakbel kayınvalidesi annesi Arzu Sabancı tarafından 'istenmediği iddialarına, "Arkadaşlar olur mu öyle bir şey, lütfen" karşılığını vermişti.
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Hakan Sabancı ile birlikte olduktan sonra hayatının olumlu anlamda çok değiştiğini söyleyen oyuncu, "Çok mutluyum. Ben plansız seyahat ederdim, onun sayesinde planlı olmayı öğrendim" demişti.
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