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Başakşehir'de Boğulan İki Kardeşin Ardından Dram Çıktı

Başakşehir'de girdikleri gölette boğulan 11 ve 7 yaşlarındaki Mısır uyruklu 2 kardeşle ilgili acı bir ayrıntı ortaya çıktı. Kardeşlerin babasının 9 yıl önce Mısır'daki bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

  1. Mısır uyruklu olduğu öğrenilen 3 çocuk, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'deki gölete girdi. Çocuklardan biri sudan kendi çabalarıyla çıkarken 2 çocuk gölette çırpınırken gözden kayboldu. İki arkadaşı için yardım isteyen çocuğun ihbarı üzerine olay yerine, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Mısır uyruklu olduğu öğrenilen 3 çocuk, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'deki gölete girdi. Çocuklardan biri sudan kendi çabalarıyla çıkarken 2 çocuk gölette çırpınırken gözden kayboldu. İki arkadaşı için yardım isteyen çocuğun ihbarı üzerine olay yerine, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

  2. İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerinin de katıldığı çalışma sonrası 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri Adli Tıp Kurum Morgu'na kaldırıldı.

    İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerinin de katıldığı çalışma sonrası 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri Adli Tıp Kurum Morgu'na kaldırıldı.

  3. "AĞABEYİ KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA ATLAMIŞ" Gölette boğulan iki kardeşin 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed olduğu tespit edildi. Anneleri Mai Abdelmohsin ile 6 yıldır İstanbul'da yaşadığı öğrenilen iki kardeşin babalarının 9 yıl önce Mısır'da bir trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

    "AĞABEYİ KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA ATLAMIŞ" Gölette boğulan iki kardeşin 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed olduğu tespit edildi. Anneleri Mai Abdelmohsin ile 6 yıldır İstanbul'da yaşadığı öğrenilen iki kardeşin babalarının 9 yıl önce Mısır'da bir trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

  4. "YETKİLERİN BİR AN ÖNCE KAPATMASI LAZIM" Mısırlı ailenin komşusu Mehmet Aydın, çocukların girdiği gölet etrafında hiçbir güvenlik önlemi olmadığını iddia ederek, "Bir yapay gölet vardı orada çocuklar suya giriyorlar. Küçüğü girdiği zaman büyüğü de onu kurtarmak için giriyor, çırpınıyor. Dibi bataklık olduğu için ikisi de orada rahmetli oluyor .Ortada biraz derin yer vardı. Orada ikisi de birbirine sarılmış olarak rahmetli oluyorlar. Gölete girmek yasak, dibinde çamur var balçık var. Hayvanlar su içiyor oradan. Onun için yetkililerin bir an önce kapatmaları lazım. Biz orada bulunduğumuz süre içinde çocukları oraya sokmuyorduk. Nasıl olduysa dalgınlıkla çocuklar gitmişler. Kendimiz alıyorduk göndermiyorduk, geçen sene yapay göle bahçe yaptık, hobi bahçeleri. Çocukları göndermiyorduk oraya. Bu da işte Allah?ın takdiri mi ihmalkarlık mı küçük giriyor, büyük de onu kurtarmak için giriyor." dedi.

    "YETKİLERİN BİR AN ÖNCE KAPATMASI LAZIM" Mısırlı ailenin komşusu Mehmet Aydın, çocukların girdiği gölet etrafında hiçbir güvenlik önlemi olmadığını iddia ederek, "Bir yapay gölet vardı orada çocuklar suya giriyorlar. Küçüğü girdiği zaman büyüğü de onu kurtarmak için giriyor, çırpınıyor. Dibi bataklık olduğu için ikisi de orada rahmetli oluyor .Ortada biraz derin yer vardı. Orada ikisi de birbirine sarılmış olarak rahmetli oluyorlar. Gölete girmek yasak, dibinde çamur var balçık var. Hayvanlar su içiyor oradan. Onun için yetkililerin bir an önce kapatmaları lazım. Biz orada bulunduğumuz süre içinde çocukları oraya sokmuyorduk. Nasıl olduysa dalgınlıkla çocuklar gitmişler. Kendimiz alıyorduk göndermiyorduk, geçen sene yapay göle bahçe yaptık, hobi bahçeleri. Çocukları göndermiyorduk oraya. Bu da işte Allah?ın takdiri mi ihmalkarlık mı küçük giriyor, büyük de onu kurtarmak için giriyor." dedi.

  5. "BABALARI TRAFİK KAZASINDA RAHMETLİ OLMUŞ" Komşu Aydın, "Zaten babaları da rahmetli olmuştu trafik kazasında. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorduk. Kadının elbiselerini falan getirdik, o da atlıyor suya kurtarmak için. Yani onlar önlem almak için haber verdi kendi konsolosluklarına. Mısırlı kendileri. Zaten babası rahmetli olmuştu. Annesi de İngilizce öğretmeniydi orada." dedi. İki kardeşin cenazesinin defin işlemleri için Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınması bekleniyor. Hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesinin defin işlemleri için Adli Tıp Kurumu?ndan sevki bekleniyor.

    "BABALARI TRAFİK KAZASINDA RAHMETLİ OLMUŞ" Komşu Aydın, "Zaten babaları da rahmetli olmuştu trafik kazasında. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorduk. Kadının elbiselerini falan getirdik, o da atlıyor suya kurtarmak için. Yani onlar önlem almak için haber verdi kendi konsolosluklarına. Mısırlı kendileri. Zaten babası rahmetli olmuştu. Annesi de İngilizce öğretmeniydi orada." dedi. İki kardeşin cenazesinin defin işlemleri için Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınması bekleniyor. Hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesinin defin işlemleri için Adli Tıp Kurumu?ndan sevki bekleniyor.