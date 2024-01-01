Temirboğa Ünlü İsmin Oğlu Çıktı!
Annem çok sevilen bir sanatçı diyen Tezhan Tezcan'ın annesi merak konusu oldu.
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Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Temirboğa karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Tezhan Tezcan ünlü sanatçının oğlu çıktı. Annem çok sevilen bir sanatçı diyen Tezhan Tezcan'ın annesi merak konusu oldu.
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Türk sanat müziği yorumcusu Müşerref Akay'ın oğlu Tezhan Tezcan, atv dizisi Kuruluş Osman'a dahil oldu.
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Dizide Temirboğa karakterini canlandıran oyuncu, Türkiye'nin reyting rekorları kıran dizisinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, set ortamına, yapımcı Mehmet Bozdağ'a ve dizinin başrolü Burak Özçivit'e övgüler yağdırdı.
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ANNEM BANA TÜM KALBİYLE İNANDI Müşerref Akay gibi bir sanatçının oğlu olmak kariyer planlamanızı etkiledi mi?
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Etkilemez mi elbette etkiledi. Hem pozitif hem de negatif anlamda. Annem, çok sevilen ve sayılan bir sanatçı. Onunla her zaman annem olarak ve bir sanatçı olarak tüm kalbimle gurur duydum. Ülkemizi tüm dünyada tanıtmış Unesco ödülüne layık görülmüş bir sanatçı ve aynı zamanda 35'e yakın filmi olan bir oyuncu.
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Annem sesimi çok beğendiği için, beni her zaman şarkı söyleyen biri olarak hayal etmiştir. 30'lu yaşlarıma kadar da beni bu anlamda motive etmiştir.
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12 yaşımda İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandım ve klarnet bölümüne girdim. Oysaki ben keman çalmak istemiştim. Fakat hangi enstrümanı çalacağınıza hocalar karar veriyordu ne yazık ki. Dolayısıyla pekte çalmayı sevmediğim bir enstrümanla karşı karşıya kaldım ve bu da uzun soluklu olmamasına neden oldu. Sonrasında da Viyana'da konservatuara devam ettim ama enstrümanım nedeniyle bu maceram son buldu. O dönemlerde müzik değil de oyunculuk okumuş olmayı çok isterdim.
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Anneniz sizi izler mi, eleştiri ve yorum yapar mı? Kuruluş Osman ve dizideki rolünüz için neler söyledi?
En fanatik takipçim annem diyebilirim. İzler de, eleştirir de, yorum da yapar. Oyunculuğumu çok beğeniyor. Temirboğa karakterini çok farklı, çok özel buluyor.
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İzlediğinde oğlu olmasına rağmen tamamıyla farklı birisini izlediğini söylüyor. Bu da oyuncu olarak benim için duyabileceğim en güzel cümlelerden bir tanesi. Ben bir oyuncunun su gibi olduğunu düşünüyorum. Hangi kaba girerse girsin o şekli almalı.