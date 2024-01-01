Meğer İmam Hatip Mezunuymuş

CUMALARA DA GİDİYORMUŞ Sefo, "Vücutta ilk önce ağız çaklanır, sonra burun. Geniz yanacak. Hani vücudunda su her yere değecek. İğne ucu kadar bile küçük bir yere bile değecek. Bence bu hani tamamen temizlik. Güzelce yıkandıktan sonra gusülün olduğunu düşünüyorum. Ramazan programına döndü ama. Ayrıca cumalara gitmeye de çalışıyorum. Ama kaçırdıklarım oluyor. Biraz kişisel ama söylüyorum tabii..." şeklinde konuştu.