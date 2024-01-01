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Meğer İmam Hatip Mezunuymuş

Umreye giden Sefo şimdi de dini bilgilerini konuşturdu!

  1. Ünlü rapçi Sefo, daha önce umreye gitmesiyle gündem olmuştu.

    Ünlü rapçi Sefo, daha önce umreye gitmesiyle gündem olmuştu.

  2. Ünlü şarkıcı şimdi de İmam Hatip mezunu olduğunu açıkladı.

    Ünlü şarkıcı şimdi de İmam Hatip mezunu olduğunu açıkladı.

  3. Şarkılarıyla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen 26 yaşındaki şarkıcı, DJ Kadir Çetin'in sunduğu radyo programına konuk oldu.

    Şarkılarıyla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen 26 yaşındaki şarkıcı, DJ Kadir Çetin'in sunduğu radyo programına konuk oldu.

  4. Seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Sefo, bir soru üzerine İmam Hatip mezunu olduğunu doğruladı ve "İmam hatip mezunuyum, doğru. Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum" dedi.

    Seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Sefo, bir soru üzerine İmam Hatip mezunu olduğunu doğruladı ve "İmam hatip mezunuyum, doğru. Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum" dedi.

  5. Sunucu, ünlü şarkıcıyı dini bilgiler testine tabi tuttu ve birkaç soru yöneltti.

    Sunucu, ünlü şarkıcıyı dini bilgiler testine tabi tuttu ve birkaç soru yöneltti.

  6. Sefo, İslam'ın beş şartını saydı ve gusül abdestinin nasıl alındığını anlattı.

    Sefo, İslam'ın beş şartını saydı ve gusül abdestinin nasıl alındığını anlattı.

  7. CUMALARA DA GİDİYORMUŞ Sefo, "Vücutta ilk önce ağız çaklanır, sonra burun. Geniz yanacak. Hani vücudunda su her yere değecek. İğne ucu kadar bile küçük bir yere bile değecek. Bence bu hani tamamen temizlik. Güzelce yıkandıktan sonra gusülün olduğunu düşünüyorum. Ramazan programına döndü ama. Ayrıca cumalara gitmeye de çalışıyorum. Ama kaçırdıklarım oluyor. Biraz kişisel ama söylüyorum tabii..." şeklinde konuştu.

    CUMALARA DA GİDİYORMUŞ Sefo, "Vücutta ilk önce ağız çaklanır, sonra burun. Geniz yanacak. Hani vücudunda su her yere değecek. İğne ucu kadar bile küçük bir yere bile değecek. Bence bu hani tamamen temizlik. Güzelce yıkandıktan sonra gusülün olduğunu düşünüyorum. Ramazan programına döndü ama. Ayrıca cumalara gitmeye de çalışıyorum. Ama kaçırdıklarım oluyor. Biraz kişisel ama söylüyorum tabii..." şeklinde konuştu.