2024 THY Personel Alımı

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek. Diğer başvuru şartları ise şöyle; T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.) 01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak En az lise mezunu olmak İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.) Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak