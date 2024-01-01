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2024 THY Personel Alımı

THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?

  1. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

    Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

  2. THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek. Diğer başvuru şartları ise şöyle; T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.) 01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak En az lise mezunu olmak İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.) Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak

    THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek. Diğer başvuru şartları ise şöyle; T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.) 01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak En az lise mezunu olmak İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.) Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak

  3. FİZİKSEL KOŞULLAR Kadınlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.) Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak, Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları?nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan ?Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı? doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür. Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları?nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır. NASIL BAŞVURU YAPILIR? "Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

    FİZİKSEL KOŞULLAR Kadınlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.) Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak, Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları?nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan ?Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı? doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür. Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları?nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır. NASIL BAŞVURU YAPILIR? "Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.