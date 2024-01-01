Apophis Dünya'nın Çok Yakınından Geçecek!

Çoğu göktaşı Mars ve Jüpiter arasındaki uzay kuşağında bulunsa da, bazı istisnalar bulunuyor. Apophis, Aten ailesi olarak bilinen bir gruba ait ve bu dev kayalar çoğunlukla Dünya?nın yörüngesinde dolaşıyor. Bu durum Aten asteroidlerinin özellikle tehlikeli kılıyor, çünkü Güneş?e çok yaklaşıyorlar, bu onların aşırı parlamasına neden olarak Dünya?daki teleskoplardan gözlem yapılmasını engelliyor.