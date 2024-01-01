Apophis Dünya'nın Çok Yakınından Geçecek!
Bilim insanları tarih verdi!
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Gezegenimizi tehdit edebilecek bir asteroid, beş yıl içinde Dünya'nın yakınından geçecek.
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Apophis adı verilen bu asteroidin, 13 Nisan 2029'da Ay'dan on kat daha yakın bir mesafeden geçeceği tahmin ediliyor.
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RİSKLİ ASTEROİD LİSTEDEN ÇIKARTILDI İlk keşfedildiğinde potansiyel bir tehlike olarak kabul edilse de, yapılan yeni gözlemler, asteroidin 100 yıl boyunca Dünya?ya çarpma olasılığının bulunmadığını gösterdi ve ardından Apophis, uzay ajansının "riskli asteroid" listesinden çıkarıldı.
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POTANSİYEL TEHLİKE GÖZ ARDI EDİLMEMELİ Apophis'in boyutları ve çarpma ihtimali düşünüldüğünde, olası bir çarpma ciddi hasara neden olabilir. Ancak uzmanlar bu tür büyük nesnelerin Dünya'ya çarpma olasılığının nadir olduğunu söylüyor. Ancak yine de potansiyel tehlikenin göz ardı edilmememesi gerektiğine dikkat çekiyorlar.
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BİLİM İNSANLARI HAZIRLANIYOR Bilim insanları, Apophis'in Dünya'nın çekim alanıyla etkileşimini anlamak için yaklaşan geçiş sırasında asteroiti incelemeyi planlıyorlar. Bu yakın geçiş, asteroitin bileşiminde veya yüzeyinde değişikliklere neden olabilir. Bilim insanları bunları gözlemlemek ve belgelemek için hazırlanıyor.
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UZAY YARIŞI MI BAŞLIYOR Özel uzay şirketleri de Apophis'e yaklaşmak için farklı görev önerileri sunuyor. Blue Origin, Apophis'e düşük maliyetli görevler için yörünge platformu Blue Ring'i kullanmayı önerirken, ExLabs ise asteroitin içeriğini incelemek için yeni bir sistem öneriyor.
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NASA YOLA ÇIKTI NASA da bu fırsattan yararlanmak için çeşitli planlar yapıyor. OSIRIS-REx uzay aracı, Apophis'i incelemek ve olası değişiklikleri gözlemlemek için yola çıktı bile. Ayrıca, Janus misyonunda kullanılmak üzere tasarlanan iki yedek uzay aracı da Apophis'i incelemek için kullanılabilir durumda.
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Bu yakın karşılaşma, bilimsel araştırmalar için büyük bir fırsat sunarken, aynı zamanda gelecekte de daha fazla görevin duyurulmasına yol açabileceği düşünülüyor.
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Çoğu göktaşı Mars ve Jüpiter arasındaki uzay kuşağında bulunsa da, bazı istisnalar bulunuyor. Apophis, Aten ailesi olarak bilinen bir gruba ait ve bu dev kayalar çoğunlukla Dünya?nın yörüngesinde dolaşıyor. Bu durum Aten asteroidlerinin özellikle tehlikeli kılıyor, çünkü Güneş?e çok yaklaşıyorlar, bu onların aşırı parlamasına neden olarak Dünya?daki teleskoplardan gözlem yapılmasını engelliyor.