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Adını Duyan Geliyor! Türkiye'nin Gizli Hazinesi

Adını duyan geliyor! Türkiye'nin gizli hazinesi

  1. Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evlerden oluşan köyler, fotoğrafçılar ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor.

    Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evlerden oluşan köyler, fotoğrafçılar ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor.

  2. Uzuntaş köyünde yaklaşık 300 yıl önce yapılan taş evler, doğal yapılarıyla birlikte eşsiz görüntüler sunuyor.

    Uzuntaş köyünde yaklaşık 300 yıl önce yapılan taş evler, doğal yapılarıyla birlikte eşsiz görüntüler sunuyor.

  3. Tarihi dokusunu koruyan ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalan, çoğu derin vadiler ki yamaçlara kurulu ve üst üste dizili tarihi taş evler, görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

    Tarihi dokusunu koruyan ve yüzyılın yorgunluğuna rağmen ayakta kalan, çoğu derin vadiler ki yamaçlara kurulu ve üst üste dizili tarihi taş evler, görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

  4. Her yıl yüzlerce vatandaşın ziyaret edip fotoğrafladığı Uzuntaş köyü; taşlı dar yolları, ahşap kapıları, ağaçları, bağları ve bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

    Her yıl yüzlerce vatandaşın ziyaret edip fotoğrafladığı Uzuntaş köyü; taşlı dar yolları, ahşap kapıları, ağaçları, bağları ve bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

  5. Türkiye'nin farklı illerinden gelen gezgin ve fotoğrafçılar üst üste yapılı eski taş evlerin bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan güzel manzaraları hem izleme hem de fotoğraflama şansı yakalıyor.

    Türkiye'nin farklı illerinden gelen gezgin ve fotoğrafçılar üst üste yapılı eski taş evlerin bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan güzel manzaraları hem izleme hem de fotoğraflama şansı yakalıyor.

  6. Taş evlerin oluşturduğu manzara havadan drone ile de görüntülendi.

    Taş evlerin oluşturduğu manzara havadan drone ile de görüntülendi.

  7. Van'ın Erciş ilçesinden gelen doğa ve gezi fotoğrafçısı Sinan Güngör, "Doğa ve gezi fotoğrafçısıyım. Van'ın Erciş ilçesinde yaşıyoruz. Bugün Hizan ilçesinin Uzuntaş köyüne geldik. El emeği göz nuru otantik köy evlerini fotoğraflamaya geldik. Güzel görüntüler yakaladık. Burayı gezip görmek isteyenlere kesinlikle tavsiye ediyorum" dedi.

    Van'ın Erciş ilçesinden gelen doğa ve gezi fotoğrafçısı Sinan Güngör, "Doğa ve gezi fotoğrafçısıyım. Van'ın Erciş ilçesinde yaşıyoruz. Bugün Hizan ilçesinin Uzuntaş köyüne geldik. El emeği göz nuru otantik köy evlerini fotoğraflamaya geldik. Güzel görüntüler yakaladık. Burayı gezip görmek isteyenlere kesinlikle tavsiye ediyorum" dedi.

  8. Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Fotoğrafçılık Kursu kursiyerinden Hilal Çaça da, taş evlerden oluşan köyleri çok merak ettiklerini belirterek; "Arkadaşlarımızla bugün Uzuntaş köyüne geldik. Gezdik dolaştık, çok güzel bir yer, çok sevdik. Evler bayağı eski yapılar. Çok güzeldi, biz çok keyif aldık. İnsanları çok sıcakkanlıydı, çok severek gezdik" diye konuştu.

    Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Fotoğrafçılık Kursu kursiyerinden Hilal Çaça da, taş evlerden oluşan köyleri çok merak ettiklerini belirterek; "Arkadaşlarımızla bugün Uzuntaş köyüne geldik. Gezdik dolaştık, çok güzel bir yer, çok sevdik. Evler bayağı eski yapılar. Çok güzeldi, biz çok keyif aldık. İnsanları çok sıcakkanlıydı, çok severek gezdik" diye konuştu.