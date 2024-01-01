Son Hali Gündemde!
Zara sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Çocuk yaşlarda şöhreti yakalayan isimlerden Zara sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şarkıcı Zara verdiği kilolarla gündemde. Zara, son olarak eğlenceli spor paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
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Tam adı Neşe Zara Yılmaz olan ünlü şarkıcı Zara, güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
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Fazla kilolarından kurtulan ve büyük bir değişim geçiren ünlü şarkıcı Zara, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimler arasında yerini alıyor. Ünlü isim son olarak son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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Şarkıcı Zara, geçtiğimiz akşam Yeşilköy'de meşhur bir mekanda muhteşem bir sahne performansına imza attı. Ünlü isim düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle adeta düşman çatlattı...
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İşte Zara'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
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Magazin Burada'nın haberine göre; Röportajın başında ''aşk kaç beden giyer?'' sorusuna ''xl'' şeklinde net bir cevap veren Zara, "Bana çok büyük geldi. Ya da ben büyük geldim aşka o daha doğru olur. Ama şimdi öyle değil vallahi çok şükür" sözleriyle de kısa açıklamasının içini doldurdu.
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Yaklaşık dokuz kilo verdiğinin altını çizen ve bu süreci ''yemiyorum... yemiyorum... yemiyorum...'' sözleri ile özetledi.
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Sanatçıya, 'Bir kiloda bizim için verir misiniz?'' diye soran muhabire, 'Evet neden olmasın'' yanıtı verince ise olanlar oldu.
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5 kiloluk dambılı bir anda kucağında bulunca şaşkınlıktan donup kalan Zara, bu kısa şoku atlattıktan sonra 'Ver bakayım sen onu bana' diyerek spordaki hünerlerini canlı olarak sergiledi.