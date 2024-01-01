Çocuğun Zekasını Durduran 7 Davranış! Başarıyı Engelliyor
Çocuğun zekasını durduran 7 davranış! Başarıyı engelliyor
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Başarılı çocuk yetiştirmek için sadece kurslara, iyi okullara göndermek yetmiyor. Tüm bunlardan önce zekasını kullanabilen çocuklar yetiştirebilmeleri için tüm ebeveynlerin davranışlarını gözden geçirmesi gerekir. Çünkü başarı adına yapılan birçok hamle başarısızlığı getiriyor. Çocuğun zekasını, başarısını durduran 7 davranışı bir araya getirdik.
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1. Çocuğun keşfini durdurmayın
Başarıya giden yolda keşif ve yaratıcılık önemlidir. Bu yüzden çocuğun yeni şeyler deneyebileceği ortamı hazırlarken aşırıya kaçılması zararlıdır. Çocuğunuzun başarısız olacağından korkabilirsiniz ama ona güvenin ve her şeyden önce başarısızlığın öğrenmeye giden bir yol olduğunu unutmayın.
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2. Çocuğu çok fazla şımartmayın
Çocuğa yardımseverlik abartıldığında olumsuz etki yapabilir. Çocuğunuzun her zaman yanında olmayacağınızı ve ona sizin yardımınız olmadan idare etmeyi öğretmeniz gerektiğini bilin. Evde ebeveynlerine yardım eden çocukların, yetişkin olduklarında hayatta daha başarılı oldukları söyleniyor.
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3. Küçük şeylerde bile çocuğunuzu övün ama abartmayın
Çocuğunuza özgüven kazandırmak için iltifat etmek önemlidir, ancak çok fazla övgü çocuğunuzun kişiliği üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Çocuğunuzun cesaretlendirilmesi gerekir, ancak özellikle akademik performaslarda başarı taçlandırılmalı.
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4. Çocuğunuzun arkadaşlıklarını sınırlayın
Arkadaşlık özellikle erken çocukluk döneminde önemlidir. Dolayısıyla karşılaştırmalı bir araştırma, çocukluk döneminde arkadaşlık kurmanın bireyin gelişimine olumlu etki yapabileceğini gösterdi. Fakat yanlış arkadaşlıklar bazen çocuğun davranışlarını değiştirebiliyor. Çünkü ebeveynler olarak çocuklarımızın arkadaşlarına ne kadar bağlı olduklarının her zaman farkında olmuyoruz. Çocukların stres veya belirsizlik zamanlarında güvenebilecekleri güçlü bir sosyal destek sistemine ihtiyaçları vardır.
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5. Çocuğu aşırı korumayın
Çocuğu aşırı korumakla kısıtlamak bazen birbirine çok karıştırılıyor. Çocuğunuza alan ve özgürlük verme cesaretine sahip olun! Sert ebeveynlik, çocuğunuzun duygusal çalkantı yaşamasına ve öz kontrol kaybına neden olabilir. Çocuğunuza karşı çok katıysanız, ona davranışlarını makul sınırlar içinde yönetmesini öğretmiyorsunuz demektir. Çocuklarınıza karşı aşırı korumacı davranarak doğru şeyi yaptığınızı düşünüyorsunuz, ancak bu onları rahatsız edebilir ve kendi başlarının çaresine bakamayacakları hissine kapılmalarına neden olabilir. Bu aşırı koruma onları risk almaktan korkan, her zorlukta kendinden şüphe eden yetişkinlere dönüştürecektir.
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6. Çocuğun duygularını ifade etmesini engellemeyin
Ebeveynler çoğu zaman ne pahasına olursa olsun çocuklarının ağlamasını durdurma eğilimindedir ancak bazı durumlarda çocuğun duygularını ifade etmesi gerekir. Çocuğunuzla korku, endişe, hayal kırıklığı gibi duyguları ve günlük yaşamını bozabilecek herhangi bir şey hakkında konuşmanız gerekir.
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7. Çocuğa örnek olmamak en büyük hata
Çocuklar iyi gözlemcilerdir ve ebeveynlerinin davranışlarına karşı dikkatlidirler. Onlara yaşamın değerlerini ve ilkelerini öğretmeye çalışıyorsanız, onlara iyi bir örnek olmaya çalışın. Katılım eksikliğiniz çocuklarınızda doğru ile yanlış arasında kafa karışıklığı yaratabilir.
Kaynak:akşam