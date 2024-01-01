Çocuğun zekasını durduran 7 davranış! Başarıyı engelliyor

5. Çocuğu aşırı korumayın

Çocuğu aşırı korumakla kısıtlamak bazen birbirine çok karıştırılıyor. Çocuğunuza alan ve özgürlük verme cesaretine sahip olun! Sert ebeveynlik, çocuğunuzun duygusal çalkantı yaşamasına ve öz kontrol kaybına neden olabilir. Çocuğunuza karşı çok katıysanız, ona davranışlarını makul sınırlar içinde yönetmesini öğretmiyorsunuz demektir. Çocuklarınıza karşı aşırı korumacı davranarak doğru şeyi yaptığınızı düşünüyorsunuz, ancak bu onları rahatsız edebilir ve kendi başlarının çaresine bakamayacakları hissine kapılmalarına neden olabilir. Bu aşırı koruma onları risk almaktan korkan, her zorlukta kendinden şüphe eden yetişkinlere dönüştürecektir.