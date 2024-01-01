2024 Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bu yıl haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı tatili, yine turizme büyük katkıda bulunacak. Yüz binlerce vatandaş tatile çıkmak için gün sayarken, plan program yapmak isteyenler ise Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sorguluyor. Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?