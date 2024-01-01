Kurban Bayramı Ne Zaman?
Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? (2024 Diyanet Kurban Bayramı takvimi)
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2024 Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Bu yıl haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı tatili, yine turizme büyük katkıda bulunacak. Yüz binlerce vatandaş tatile çıkmak için gün sayarken, plan program yapmak isteyenler ise Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sorguluyor. Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?
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2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.
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BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK? Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak. Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.
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2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
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