Çilek Nasıl Yıkanmalı?

Çilek yıkamanın adeta sırrı ortaya çıktı. Çünkü tuz veya sirke arasında kalan birçok insan, iki yöntemi de tercih edebilir. Zira çilek yıkarken bazı noktalara dikkat edildiğinde hem tuz ile hem de sirke ile temizlemek mümkün olabiliyor. Ayrıca tuz ve sirke yönteminin detayları aşağıda yer alıyor.