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Çilek Nasıl Yıkanmalı?

Tuz veya sirkede bekletilirse

  1. Çilek birçok insan tarafından sevilerek tüketilen meyveler arasında bulunuyor. Bu nedenle pek çok vatandaş tarafından tüketiliyor. Ancak, 'Çilek nasıl yıkanmalı?' sorusu birçok insanın zihnini kurcalayabiliyor.

    Çilek birçok insan tarafından sevilerek tüketilen meyveler arasında bulunuyor. Bu nedenle pek çok vatandaş tarafından tüketiliyor. Ancak, 'Çilek nasıl yıkanmalı?' sorusu birçok insanın zihnini kurcalayabiliyor.

  2. Çilek yıkamanın adeta sırrı ortaya çıktı. Çünkü tuz veya sirke arasında kalan birçok insan, iki yöntemi de tercih edebilir. Zira çilek yıkarken bazı noktalara dikkat edildiğinde hem tuz ile hem de sirke ile temizlemek mümkün olabiliyor. Ayrıca tuz ve sirke yönteminin detayları aşağıda yer alıyor.

    Çilek yıkamanın adeta sırrı ortaya çıktı. Çünkü tuz veya sirke arasında kalan birçok insan, iki yöntemi de tercih edebilir. Zira çilek yıkarken bazı noktalara dikkat edildiğinde hem tuz ile hem de sirke ile temizlemek mümkün olabiliyor. Ayrıca tuz ve sirke yönteminin detayları aşağıda yer alıyor.

  3. TUZ İLE NASIL TEMİZLENİR?<p> Çilek tuz sayesinde pratik bir şekilde temizlenebiliyor. Peki, tuz yöntemi nasıl uygulanmalı? İşte tuz yönteminin uygulanışı; <br> · Bir kaba 2 su bardağı su dökülür. <br> · Ardından 2 çay kaşığı tuz ilave edilir. <br> · Devamında çilekler hazırlanan suya koyulur ve ortalama 4-5 dakika bekletilir (fazla bekletilirse söz konusu meyve yumuşayabilir). <br> · Ardından çıkartılır, soğuk sudan geçirilir ve tüketilebilir.

    TUZ İLE NASIL TEMİZLENİR?

    Çilek tuz sayesinde pratik bir şekilde temizlenebiliyor. Peki, tuz yöntemi nasıl uygulanmalı? İşte tuz yönteminin uygulanışı;
    · Bir kaba 2 su bardağı su dökülür.
    · Ardından 2 çay kaşığı tuz ilave edilir.
    · Devamında çilekler hazırlanan suya koyulur ve ortalama 4-5 dakika bekletilir (fazla bekletilirse söz konusu meyve yumuşayabilir).
    · Ardından çıkartılır, soğuk sudan geçirilir ve tüketilebilir.

  4. SİRKE İLE NASIL TEMİZLENİR?<p> Sirke iyi bir temizleyici olarak ön plana çıkabiliyor. Ayrıca çilek temizleme konusunda faydalı olabiliyor. İşte söz konusu yöntemin uygulanışı;<br> · Bir kabın içine 1 su bardağı beyaz sirke veya elma sirkesi doldurulur. <br> · Üzerine 8 su bardağı su boşaltılır.<br> · Devamında söz konusu meyve hazırlanan suda 4-5 dakika bekletilir (eğer sirkeli suda fazla bekletilirse, meyvenin yüzey rengi değişebilir). <br> · Ardından çıkartılır ve süzülür. <br> · Devamında soğuk sudan geçirilir. <br> · Hemen tüketilmeyecekse, ıslak şekilde buzdolabına koyulması önerilmiyor. <br> · Kağıt havlu ile kurulandıktan sonra buzdolabına yerleştirilebilir. <br> · Sirke sayesinde çilekteki kir ve bakteriler yok olabilir.

    SİRKE İLE NASIL TEMİZLENİR?

    Sirke iyi bir temizleyici olarak ön plana çıkabiliyor. Ayrıca çilek temizleme konusunda faydalı olabiliyor. İşte söz konusu yöntemin uygulanışı;
    · Bir kabın içine 1 su bardağı beyaz sirke veya elma sirkesi doldurulur.
    · Üzerine 8 su bardağı su boşaltılır.
    · Devamında söz konusu meyve hazırlanan suda 4-5 dakika bekletilir (eğer sirkeli suda fazla bekletilirse, meyvenin yüzey rengi değişebilir).
    · Ardından çıkartılır ve süzülür.
    · Devamında soğuk sudan geçirilir.
    · Hemen tüketilmeyecekse, ıslak şekilde buzdolabına koyulması önerilmiyor.
    · Kağıt havlu ile kurulandıktan sonra buzdolabına yerleştirilebilir.
    · Sirke sayesinde çilekteki kir ve bakteriler yok olabilir.