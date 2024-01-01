Gerçek İsmi Herkesi Şaşırttı!
Şarkıcı Hakan Altun'un gerçek adı merak konusu oldu.
-
Ünlülerin gerçek adları zaman zaman gündem olurken Hani Bekleyecektin gibi şarkılarla herkesin gönlüne taht kuran şarkıcı Hakan Altun'un gerçek adı merak konusu oldu.
-
Bir dönem 'Şarkılar bizi söyler' programıyla Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile kamera karşısına geçen Hakan Altun özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.
-
Hayranları tarafından yakın takibe alınan ünlü şarkıcı Hakan Altun'un gerçek adı merak edildi.
-
İşte Hakan Altun'un gerçek adı...
-
Recep