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Dünyanın En İyi Kahvaltıları Açıklandı!

Türkiye listede 10 yemeğiyle gururlandırdı!

  1. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kahvaltı, çok sayıda tatlı ve tuzlunun bir araya gelmesiyle oluşur. Envai çeşidin bir arada bulunduğu Türk kahvaltısında peynirler, zeytinler, sebzeler, yöresel ekmekler, yumurtalar, börekler, baklavalar ve daha nice tatlılar sofraya eşlik eder. Bu yılda Taste Atlas bunu kanıtlayan bir liste yayımladı ve Türkiye 10 yemeğiyle listeye damga vurdu.

    Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kahvaltı, çok sayıda tatlı ve tuzlunun bir araya gelmesiyle oluşur. Envai çeşidin bir arada bulunduğu Türk kahvaltısında peynirler, zeytinler, sebzeler, yöresel ekmekler, yumurtalar, börekler, baklavalar ve daha nice tatlılar sofraya eşlik eder. Bu yılda Taste Atlas bunu kanıtlayan bir liste yayımladı ve Türkiye 10 yemeğiyle listeye damga vurdu.

  2. Dünyanın farklı lezzet duraklarını paylaşan Taste Atlas, dünyanın en iyi kahvaltıları açıklandı.

    Dünyanın farklı lezzet duraklarını paylaşan Taste Atlas, dünyanın en iyi kahvaltıları açıklandı.

  3. Dünyadan birçok ülkenin yer aldığı listeye Türkiye 10 lezzetiyle damga vurdu

    Dünyadan birçok ülkenin yer aldığı listeye Türkiye 10 lezzetiyle damga vurdu

  4. BEYRAN Beyran çorbası, kahvaltıda servis edilen, Antep kökenli geleneksel bir Türk çorbasıdır.

    BEYRAN Beyran çorbası, kahvaltıda servis edilen, Antep kökenli geleneksel bir Türk çorbasıdır.

  5. MERCİMEK ÇORBASI &#8203; Mercimek çorbası, kırmızı mercimek, tavuk suyu, soğan ve havuçla yapılan sevilen bir Türk çorbasıdır.

    MERCİMEK ÇORBASI ​ Mercimek çorbası, kırmızı mercimek, tavuk suyu, soğan ve havuçla yapılan sevilen bir Türk çorbasıdır.

  6. KATMER &#8203; Katmer, çoğu yöre insanının güne başlarken kullandığı bir yiyecektir; aslında, Gaziantep'te sabahın erken saatlerinden öğlene kadar kahvaltıda katmer tüketilir.

    KATMER ​ Katmer, çoğu yöre insanının güne başlarken kullandığı bir yiyecektir; aslında, Gaziantep'te sabahın erken saatlerinden öğlene kadar kahvaltıda katmer tüketilir.

  7. BAL &#8203; Yemek, çay veya diğer çeşitli geleneksel kahvaltı yemeklerinin yanında sürülebilir veya tatlı bir sos olarak servis edilir ve genellikle ekmekle eşleştirilir.

    BAL ​ Yemek, çay veya diğer çeşitli geleneksel kahvaltı yemeklerinin yanında sürülebilir veya tatlı bir sos olarak servis edilir ve genellikle ekmekle eşleştirilir.

  8. İNCİR UYUTMASI İncirleri ılık sütte ıslatıp ardından gece boyunca dinlenmeye bırakılarak yapılan geleneksel bir çeşit yatlıdır. Bir gün önceden bekleyen incir uyutması ertesi sabah kahvaltıda tüketilebilir.

    İNCİR UYUTMASI İncirleri ılık sütte ıslatıp ardından gece boyunca dinlenmeye bırakılarak yapılan geleneksel bir çeşit yatlıdır. Bir gün önceden bekleyen incir uyutması ertesi sabah kahvaltıda tüketilebilir.

  9. BÖREK Börek , un, su ve tuzla yapılan, ince bir şekilde gerilmiş hamur tabakaları olan yufkaya sarılmış lezzetli veya tatlı bir iç malzemeden oluşan fırınlanmış bir yemektir

    BÖREK Börek , un, su ve tuzla yapılan, ince bir şekilde gerilmiş hamur tabakaları olan yufkaya sarılmış lezzetli veya tatlı bir iç malzemeden oluşan fırınlanmış bir yemektir

  10. GÖZLEME Gözleme, un, su, maya, zeytinyağı ve yoğurttan oluşan, gözlemenin fazla gevrekleşmesini önleyen bir Türk gözlemesidir. Hamurun içi et, sebze, yumurta, çeşitli peynirler veya mantar gibi malzemelerle doldurularak sac tavada pişirilir.

    GÖZLEME Gözleme, un, su, maya, zeytinyağı ve yoğurttan oluşan, gözlemenin fazla gevrekleşmesini önleyen bir Türk gözlemesidir. Hamurun içi et, sebze, yumurta, çeşitli peynirler veya mantar gibi malzemelerle doldurularak sac tavada pişirilir.

  11. RAMAZAN PİDESİ Ramazan pidesi, yuvarlak, yassı formlarda şekillendirilmiş geleneksel bir Türk mayalı ekmeğidir. Un, su, süt, maya, şeker, tuz ve tereyağı veya zeytinyağından yapılır.

    RAMAZAN PİDESİ Ramazan pidesi, yuvarlak, yassı formlarda şekillendirilmiş geleneksel bir Türk mayalı ekmeğidir. Un, su, süt, maya, şeker, tuz ve tereyağı veya zeytinyağından yapılır.

  12. MENEMEN Menemen, domates, yumurta, biber ve çeşitli baharatlardan oluşan geleneksel bir Türk yemeğidir.

    MENEMEN Menemen, domates, yumurta, biber ve çeşitli baharatlardan oluşan geleneksel bir Türk yemeğidir.

  13. KUYMAK Kuymak, çoğunlukla kahvaltıda tüketildiği Karadeniz çevresindeki bölgenin tipik bir yemeğidir. Her zaman sıcak ve taze hazırlanmış olarak servis edilmesi gerekir.

    KUYMAK Kuymak, çoğunlukla kahvaltıda tüketildiği Karadeniz çevresindeki bölgenin tipik bir yemeğidir. Her zaman sıcak ve taze hazırlanmış olarak servis edilmesi gerekir.