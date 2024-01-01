Dünyanın En İyi Kahvaltıları Açıklandı!

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kahvaltı, çok sayıda tatlı ve tuzlunun bir araya gelmesiyle oluşur. Envai çeşidin bir arada bulunduğu Türk kahvaltısında peynirler, zeytinler, sebzeler, yöresel ekmekler, yumurtalar, börekler, baklavalar ve daha nice tatlılar sofraya eşlik eder. Bu yılda Taste Atlas bunu kanıtlayan bir liste yayımladı ve Türkiye 10 yemeğiyle listeye damga vurdu.