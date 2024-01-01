Otomobil Yayaların Arasına Daldı: 3'Ü Ağır 4 Yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eyüp Yöndem yönetimindeki otomobil, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesi'nde kavşaktan dönüş yaptığı sırada önce yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Cesuroğlu'na, ardından kaldırıma çıkarak Afganistan uyruklu Hamid Deghani, Muhammed Abduli ve Seyhram Huseyni'ye çarptı.

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