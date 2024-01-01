1 Ay Sonra Düğünü Olacaktı: Eski Nişanlısı Katletti!
İstanbul Küçükçekmece'de 28 yaşındaki Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
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İstanbul bir kadın, eski nişanlısı tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü. Olay saat 08.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi.
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İddiaya göre; cadde üzerinde yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı.
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Sokak ortasındaki tartışma sırasında, Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a iki el ateş etti. Yaralanan Bahar Kaban yere düştü.
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Olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye götürdü. Kaban, hastanede hayatını kaybetti.
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Polis ekipleri incelemelerde bulunurken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaban'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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22 HAZİRAN'DA DÜĞÜNÜ OLACAKTI Öte yandan Bahar Kaban'ın evlilik hazırlığı yaptığı, 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenildi.
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Eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından uzun süredir rahatsız edilen Bahar Kaban'ın daha önce polise giderek şikayetçi olduğu belirtildi.