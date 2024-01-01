Lüks Evleri Gündem Oldu!

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, son zamanların en dikkat çeken ve merak uyandıran ünlü isimleri arasında yerini alıyor. Ünlü çift bu kez 4 katlı lüks villasıyla gündeme geldi. Lüks villası hayran bırakırken görenler ise şaşkına döndü.