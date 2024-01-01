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Lüks Evleri Gündem Oldu!

Ünlü çift bu kez 4 katlı lüks villasıyla gündeme geldi. Lüks villası hayran bırakırken görenler ise şaşkına döndü.

  1. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, son zamanların en dikkat çeken ve merak uyandıran ünlü isimleri arasında yerini alıyor. Ünlü çift bu kez 4 katlı lüks villasıyla gündeme geldi. Lüks villası hayran bırakırken görenler ise şaşkına döndü.

    ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, son zamanların en dikkat çeken ve merak uyandıran ünlü isimleri arasında yerini alıyor. Ünlü çift bu kez 4 katlı lüks villasıyla gündeme geldi. Lüks villası hayran bırakırken görenler ise şaşkına döndü.

  2. 2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor.

    2017 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor.

  3. Özel hayatlarıyla ilgili detayları zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin Beykoz'daki 4 katlı lüks villası sosyal medyaya damga vurdu.

    Özel hayatlarıyla ilgili detayları zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin Beykoz'daki 4 katlı lüks villası sosyal medyaya damga vurdu.

  4. Fahriye Evcen'in evinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

    Fahriye Evcen'in evinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

  5. Ünlü oyuncu evinin bahçesinden keyif yaptığı anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

    Ünlü oyuncu evinin bahçesinden keyif yaptığı anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

  6. Yaptığı paylaşım kısa sürede herkesin dikkatini çekerken Burak Özçivitl'e olan aşk yuvaları da gündem oldu.

    Yaptığı paylaşım kısa sürede herkesin dikkatini çekerken Burak Özçivitl'e olan aşk yuvaları da gündem oldu.

  7. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 4 katlı lüks villasından kareler...

    İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 4 katlı lüks villasından kareler...