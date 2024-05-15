Doğurganlık Hızının En Yüksek Olduğu İl!
TÜİK doğum oranlarını açıkladı!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Bu veriler doğrultusunda 2023 yılının doğurganlık hızı, canlı doğan bebek sayısı, doğurganlığın en yüksek olduğu il, yaşa göre doğurganlık hızı gibi verileri listeledi. İşte TÜİK'in 2023 yılına ait doğum istatistikleri...
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TÜİK'in her yıl düzenli olarak yayımladığı "Doğum İstatistikleri" verisi bu yıl 15 Mayıs 2024 tarihinde vatandaşla paylaşıldı.
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Yer alan kapsamlı istatistik verilerinde Canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 oldu.
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Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.
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Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49) olan toplam doğurganlık hızı ise 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2023 yılında 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2023 yılında 1,51 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.
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DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL AÇIKLANDI!
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Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il ise 3,27 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,72 çocuk ile Şırnak, 2,40 çocuk ile Mardin izledi.
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Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,13 çocuk ile Bartın olarak belirlenirken 1,14 çocuk ile Zonguldak ve Karabük, 1,16 çocuk ile Kütahya yer aldı.
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Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,79 çocuk ile Fransa olduğu belirlendi. Türkiye ise bu sıralamaya 1,63 oranla 5. sıra olarak yerleşti.
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2001 yılından günümüzü karşılaştırırken kaba doğum hızındaki ciddi fark dikkat çekti. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2023 yılında 11,2 doğum düştü.
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Türkiye'nin kaba doğum hızının AB üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek olduğu görüldü.
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DOĞUM YAŞI DAHA İLERİ YAŞLARA GERİLEDİ
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Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2023 yılında binde 101 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.
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Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2023 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu 2023 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,0 oldu.