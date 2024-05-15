Doğurganlık Hızının En Yüksek Olduğu İl!

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49) olan toplam doğurganlık hızı ise 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2023 yılında 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2023 yılında 1,51 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.