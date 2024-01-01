Sağlıklı Ve Mutlu Bir Zihin İçin İhtiyacınız Olan 5 Şey
Sağlıklı ve mutlu bir zihin için ihtiyacınız olan 5 şey
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MUTLULUK
Mutluluk, zihin sağlığı için çok büyük önem taşır. Günlük yaşamınızın size getirebileceği iniş ve çıkışlara rağmen kendiniz ve yaşamınızla ilgili genel bir mutluluk hissine sahip olmak, pozitif ruh halinizi ön plana çıkartacaktır.
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ESNEK FİKİRLER
Mutlu olmanız için esneklik önemlidir. Esnek olmak, çok fazla depresyona, kaygıya maruz kalmadan veya hedeflerinize ve ilişkilerinize odaklanmayı kaybetmeden mevcut koşullara uyum sağlamaktır.
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STRES YÖNETİMİ
İnsanın kendisinde kötü zamanları atlatacak gücü bulması zihin sağlıyla doğru orantılıdır. Bu sebeple stres yönetimini bilmek ve bunu sağlayabilmek hayat kalitenizi arttıracaktır.
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İYİ İLİŞKİLER
İlişkilerinize değer vermeye ve size yakın insanlara zaman ayırmaya özen gösterin. Böylece, pozitif insanlarla birlikte olur ve daha keyifli hissedersiniz.
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EMPATİ
başkalarının duygularını deneyimleme ve nezaketle, şefkatle ve yardım etme isteğiyle karşılık verme yeteneği insana özgüdür. Eğer bu niteliğe sahip değilseniz, bu sağlıklı zihin alanında bir şeyleri kaçırdığınızın göstergesi olabilir.