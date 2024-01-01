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Cilt Sağlığını Ve Güzelliğini Bozan 5 Alışkanlık!

Pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olmak her kadının hayali... Ancak günlük hayatta yaptığımız bazı alışkanlıklar, cilt sağlığının bozulmasına neden olabiliyor.

  1. Pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olmak her kadının hayali... Ancak günlük hayatta yaptığımız bazı alışkanlıklar, cilt sağlığının bozulmasına neden olabiliyor. İşte cilt sağlığını ve güzelliğini bozan 5 faktör...

    Pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olmak her kadının hayali... Ancak günlük hayatta yaptığımız bazı alışkanlıklar, cilt sağlığının bozulmasına neden olabiliyor. İşte cilt sağlığını ve güzelliğini bozan 5 faktör...

  2. Doğrudan veya dolaylı yollardan cildinizin parlaklığını, sağlığını bozan, yüzünüzde kırışıklıkların artmasına yol açan birçok neden var. Özellikle çevresel faktörler ve yaşam tarzı değişiklikleri, ciltteki sivilce, akne, dökülme gibi problemleri tetikleyebiliyor.

    Doğrudan veya dolaylı yollardan cildinizin parlaklığını, sağlığını bozan, yüzünüzde kırışıklıkların artmasına yol açan birçok neden var. Özellikle çevresel faktörler ve yaşam tarzı değişiklikleri, ciltteki sivilce, akne, dökülme gibi problemleri tetikleyebiliyor.

  3. Soğuk günleri geride bırakmaya başlarken cildinizi yaza hazırlamak ve cilt problemlerini en aza dindirmek için bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekebilir.

    Soğuk günleri geride bırakmaya başlarken cildinizi yaza hazırlamak ve cilt problemlerini en aza dindirmek için bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekebilir.

  4. Cilt Sağlığını Bozan Alışkanlıklar Nelerdir?

    Cilt Sağlığını Bozan Alışkanlıklar Nelerdir?

  5. 1- YETERSİZ UYKU Vücudumuz kendini uyku sırasında yeniler. Bu sebeple yeteri kadar uyumamamız ve düzensiz uykular cilt sağlımızı da etkiler. Hücrelerin yenilenmemesi mat, kuru bir cilde sahip olmamıza neden olur.

    1- YETERSİZ UYKU Vücudumuz kendini uyku sırasında yeniler. Bu sebeple yeteri kadar uyumamamız ve düzensiz uykular cilt sağlımızı da etkiler. Hücrelerin yenilenmemesi mat, kuru bir cilde sahip olmamıza neden olur.

  6. 2- SAĞLIKSIZ BESLENME Sağlıksız ve kötü beslendiğimizde cildimiz hızlı yaşlanır. Cilt için gerekli vitaminleri almamak, aşırı tuz ve şeker tüketimi, tek yönlü beslenme gibi tercihler cilt sağlımızı bozabilir.

    2- SAĞLIKSIZ BESLENME Sağlıksız ve kötü beslendiğimizde cildimiz hızlı yaşlanır. Cilt için gerekli vitaminleri almamak, aşırı tuz ve şeker tüketimi, tek yönlü beslenme gibi tercihler cilt sağlımızı bozabilir.

  7. 3- GÜNEŞ KREMİ KULLANMAMAK Güneş kremi sürmeyi ihmal etmek büyük bir hatadır.

    3- GÜNEŞ KREMİ KULLANMAMAK Güneş kremi sürmeyi ihmal etmek büyük bir hatadır.

  8. Güneş koruyucu krem kullanmadan güneş ışınlarına maruz kalmak erken yaşlanmaya, güneş yanığına neden olur. Hatta cilt kanserine yakalanma riskiniz de artar. Bu nedenle dışarı çıkarken güneş kremi kullanmalısınız

    Güneş koruyucu krem kullanmadan güneş ışınlarına maruz kalmak erken yaşlanmaya, güneş yanığına neden olur. Hatta cilt kanserine yakalanma riskiniz de artar. Bu nedenle dışarı çıkarken güneş kremi kullanmalısınız

  9. 4- SİVİLCE SIKMAK En yaygın cilt sorunlarının başında görülen sivilceleri sıkmak cilde büyük zarar verir. Sivilceleri sıkmak iltihaplanmaya, lekelere ve bakterilerin artmasına sebep olur. Bu sebeple sivilcilerden kurtulmak için doktor gözeteminde doğru tedaviyi uygulamanız gerekir.

    4- SİVİLCE SIKMAK En yaygın cilt sorunlarının başında görülen sivilceleri sıkmak cilde büyük zarar verir. Sivilceleri sıkmak iltihaplanmaya, lekelere ve bakterilerin artmasına sebep olur. Bu sebeple sivilcilerden kurtulmak için doktor gözeteminde doğru tedaviyi uygulamanız gerekir.

  10. 5- HAVUZDAKİ KLOR Klor bir dezenfektandır ve toksik etkisi olabilen bir gazdır, suda çözünür. Fazlası cildimiz, gözümüz, akciğerimiz, midemiz için zararlı olabilir. Ayrıca saçlarımızı da etkiler, boyalı saçlarda renk değişikliğine sebep olabilir. Havuzdan çıktıktan sonra vücudumuzu hemen klordan arındırmalıyız. Teması kısa tutmakta fayda var.

    5- HAVUZDAKİ KLOR Klor bir dezenfektandır ve toksik etkisi olabilen bir gazdır, suda çözünür. Fazlası cildimiz, gözümüz, akciğerimiz, midemiz için zararlı olabilir. Ayrıca saçlarımızı da etkiler, boyalı saçlarda renk değişikliğine sebep olabilir. Havuzdan çıktıktan sonra vücudumuzu hemen klordan arındırmalıyız. Teması kısa tutmakta fayda var.