20 Günlük Ömrü Var! Onu Görmek İçin 7 Kilometre Yürüdüler

Ters lalelerin kısa bir süre canlılığını koruduğunu ifade eden Şule Yüceyurt da "Yürüyüş parkuru çok zor değildi. Ters laleler endemik bir bitki, coğrafyamızda çok nadir yetişen bir bitki. Endemik bir bitki olduğu için her yerde yetişmiyor, dolayısıyla çok narin. Sadece bu bölgeye özgü olduğu için korumak da o derece önemli. Nasıl görmek istiyorsak, öyle bırakalım" dedi. Zeynep Arslan ise şöyle konuştu: "Mardin'den özellikle ters laleleri görmek için geldik. Ters lalenin burada yetiştiğini de bilmiyordum. Duyduğumda da çok şaşırmıştım. Gelip, kendi gözlerimle görmeyi tercih ettim. Gerçekten de görülmeye değer bir yer. Herkesi davet ediyorum ama lütfen lalelere dikkat edelim."