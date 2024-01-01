20 Günlük Ömrü Var! Onu Görmek İçin 7 Kilometre Yürüdüler

'Yeni plajlar geliyor, tüm kaçak yapılar yıkılacak'
'Yeni plajlar geliyor, tüm kaçak yapılar yıkılacak'
14 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven 2 saldırgan tutuklandı
14 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven 2 saldırgan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan emniyet müdürünün yerine atama
Görevden uzaklaştırılan emniyet müdürünün yerine atama
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Bakan Göktaş'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebine açıklama
Bakan Göktaş'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebine açıklama
Bakan Koca: Ebe ve hemşire sayımız, istikrarlı bir politikayla artacak
Bakan Koca: Ebe ve hemşire sayımız, istikrarlı bir politikayla artacak
Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, açılışa 3 araçla gitti
Tasarruf tedbirlerine uyan Bakan Uraloğlu, açılışa 3 araçla gitti
Kamu ihalelerine yönelik düzenleme
Kamu ihalelerine yönelik düzenleme
'Türk Yatırım Fonunun başlangıç sermayesi 500 milyon dolar'
'Türk Yatırım Fonunun başlangıç sermayesi 500 milyon dolar'
Başörtüsü nedeniyle reddihakim talebine soruşturma
Başörtüsü nedeniyle reddihakim talebine soruşturma
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir gözaltı daha
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir gözaltı daha
Türk Yatırım Fonu kuruluyor! Kayıtlı sermaye 500 milyon dolar
Türk Yatırım Fonu kuruluyor! Kayıtlı sermaye 500 milyon dolar
Özel okullarda fiyat artışı sürüyor: Kademe geçişlerinde zam sınırı yok
Özel okullarda fiyat artışı sürüyor: Kademe geçişlerinde zam sınırı yok
Yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Yarın toplu taşımada bu hatlar ücretsiz olacak
Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı
Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu
Kumpas soruşturmasındaki polis müdürü itirafçı oldu
Bakan Tunç: 9'uncu yargı paketini meclisimizin takdirlerine sunacağız
Bakan Tunç: 9'uncu yargı paketini meclisimizin takdirlerine sunacağız
Kamuda tasarruf, personel alımına nasıl etki edecek?
Kamuda tasarruf, personel alımına nasıl etki edecek?
Restorana, 50 bin liralık 'menüde TL eksik' cezası
Restorana, 50 bin liralık 'menüde TL eksik' cezası
'Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var' haberine yalanlama
'Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var' haberine yalanlama
MB anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
MB anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
'Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gözden geçirilmeli'
'Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gözden geçirilmeli'
Önder Kahveci: Emek ve alınterine yapılan ödemeler israf değildir
Önder Kahveci: Emek ve alınterine yapılan ödemeler israf değildir
Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri var
Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri var
Avukattan, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebi
Avukattan, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebi
Bakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek
Bakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek
Milli İstihbarat Akademisi başvuruları Haziran'da başlıyor
Milli İstihbarat Akademisi başvuruları Haziran'da başlıyor
Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak
Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem

20 Günlük Ömrü Var! Onu Görmek İçin 7 Kilometre Yürüdüler

1500 rakımlı dağın zirvesine 7 kilometrelik yürüyüş yaptılar

  1. Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen, koparıldığında 244 bin 315 TL cezası olan ters laleleri görmek için Siirt'in Şirvan ilçesine geldi.

    Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen, koparıldığında 244 bin 315 TL cezası olan ters laleleri görmek için Siirt'in Şirvan ilçesine geldi.

  2. Endemik tür olan ters laleleri görmek için yürüyerek 7 kilometrelik yol kateden sporcular, Bacavan Yaylası'ndaki 1500 rakımlı dağın zirvesine çıktı.

    Endemik tür olan ters laleleri görmek için yürüyerek 7 kilometrelik yol kateden sporcular, Bacavan Yaylası'ndaki 1500 rakımlı dağın zirvesine çıktı.

  3. 2 saatlik yolculuk sonrası sporcular, bahar aylarında açan ve yaklaşık 20 gün canlılığını koruyan ters laleleri görme fırsatı yakaladı.

    2 saatlik yolculuk sonrası sporcular, bahar aylarında açan ve yaklaşık 20 gün canlılığını koruyan ters laleleri görme fırsatı yakaladı.

  4. "BURAYA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM" <p> Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü İl Temsilcisi Hasan İmrak, "Ters lalelerin olduğu bölgeyi ziyaret etmek istedik. Mardin'den buraya yaklaşık 230 kilometre yol yapıp, geldik. Şu an Siirt Şirvan'dayız. Ters lalelerin olduğu bölgedeyiz. Harika bir duygu içerisindeyim. Herkesi bu bölgeye bekliyorum. Buraya sahip çıkmamız lazım. Bölgemize en yakın yerlerden bir tanesi, Siirt Şirvan'da yetişiyor. Buraya gelen dağcı ve doğaseverler, bu bitkiye sahip çıkmalı, bu çiçeği korumalı" diye konuştu.

    "BURAYA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"

    Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü İl Temsilcisi Hasan İmrak, "Ters lalelerin olduğu bölgeyi ziyaret etmek istedik. Mardin'den buraya yaklaşık 230 kilometre yol yapıp, geldik. Şu an Siirt Şirvan'dayız. Ters lalelerin olduğu bölgedeyiz. Harika bir duygu içerisindeyim. Herkesi bu bölgeye bekliyorum. Buraya sahip çıkmamız lazım. Bölgemize en yakın yerlerden bir tanesi, Siirt Şirvan'da yetişiyor. Buraya gelen dağcı ve doğaseverler, bu bitkiye sahip çıkmalı, bu çiçeği korumalı" diye konuştu.

  5. Ters lalelerin kısa bir süre canlılığını koruduğunu ifade eden Şule Yüceyurt da "Yürüyüş parkuru çok zor değildi. Ters laleler endemik bir bitki, coğrafyamızda çok nadir yetişen bir bitki. Endemik bir bitki olduğu için her yerde yetişmiyor, dolayısıyla çok narin. Sadece bu bölgeye özgü olduğu için korumak da o derece önemli. Nasıl görmek istiyorsak, öyle bırakalım" dedi. Zeynep Arslan ise şöyle konuştu: "Mardin'den özellikle ters laleleri görmek için geldik. Ters lalenin burada yetiştiğini de bilmiyordum. Duyduğumda da çok şaşırmıştım. Gelip, kendi gözlerimle görmeyi tercih ettim. Gerçekten de görülmeye değer bir yer. Herkesi davet ediyorum ama lütfen lalelere dikkat edelim."

    Ters lalelerin kısa bir süre canlılığını koruduğunu ifade eden Şule Yüceyurt da "Yürüyüş parkuru çok zor değildi. Ters laleler endemik bir bitki, coğrafyamızda çok nadir yetişen bir bitki. Endemik bir bitki olduğu için her yerde yetişmiyor, dolayısıyla çok narin. Sadece bu bölgeye özgü olduğu için korumak da o derece önemli. Nasıl görmek istiyorsak, öyle bırakalım" dedi. Zeynep Arslan ise şöyle konuştu: "Mardin'den özellikle ters laleleri görmek için geldik. Ters lalenin burada yetiştiğini de bilmiyordum. Duyduğumda da çok şaşırmıştım. Gelip, kendi gözlerimle görmeyi tercih ettim. Gerçekten de görülmeye değer bir yer. Herkesi davet ediyorum ama lütfen lalelere dikkat edelim."