Nagihan Yaşadıklarını Anlatırken Gözleri Doldu
Survivor All Star'da ilk eleme adayı belli oldu!
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Düello yorgunluğunun dokunulmazlık oyunlarına da etki ettiğini söyleyen Özgür Tetik, "Tabii çok yorucu. Düellodan sonraki güne de sarkıyor bu iş. Şu anda parkuru nasıl koşacağımı düşünüyorum açıkçası ama tabii bir şekilde de mental olarak insanı diriltiyor. Özellikle Atakan'la geçtiğimiz seri en azından neler yapılabileceğini gösterdi herkese. Kaldığım için mutluyum. İnşallah kısmetimizde ne varsa ona akdar mücadele edeceğiz" dedi.
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'MERVE'YE DESTEĞİMİ SONUNA KADAR VERDİM'
Murat Ceylan, Aleyna'yla çıktığı düellonun ilk turunda Merve Aydın'a Yunus Emre Özden'in destek vermesine dikkat çekti. Yunus Emre de, neden destek verdiğini şu ifadelerle açıkladı:
Çok gururluyum burada. Gerçekten güzel bir abla kazandım. Merve'yi çok seviyorum, ne olursa olsun. Aleyna benim üç düellomda, canım burnumda çıktığım karşılaşmalarda rakiplerimi çok güzel destekliyordu. Bir yerde kaderine müdahale etmek istemedim, kenarda oturdum. Bir yerden sonra da hem ablamın bana verdiği destekler hem de o anların gözümde canlanmasıyla ben de ayağa kalktım ve Merve'ye desteğimi sonuna kadar verdim. Bu yüzden de çok mutluyum.
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'KELİME BULAMIYORUM DUYGUMU ANLATMAYA'
Tekrardan sakatlık yaşayan Nagihan, yaşadıkları anlatırken gözyaşları içinde kaldı. Nagihan, "Oynayamayacak olmak beni gerçekten çok ama çok üzüyor. Kelime bulamıyorum duygumu anlatmaya. Cümle de kuramıyorum öyle söyleyim. Sadece izleyiciyim, destek vereceğim. Şu an elimden gelen bu. İnşallah kısa sürede atlatırım. Çünkü ödem gittikçe biraz daha iyi hissediyorum. Birkaç güne ihtiyacım var." şeklinde konuştu.
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KAPTANLIK YARIŞI
Survivor All Star'da Aleyna'nın adaya veda etmesi sonrası yeni haftanın kaptanlık yarışı gerçekleşti. Atakan en iyi süreyi yaparak birinci oldu. Atakan'a en yakın süreyi Seda yakaladı.
Atakan'ın Kırmızı Takım'ı: Hilmi Cem, Nefise, Yunus Emre, Merve, Nagihan
Seda'nın Mavi Takım'ı: Ogeday, Damla Can, Batuhan, Özgür
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DOKUNULMAZLIK MAVİ TAKIM'IN
Dokunulmazlık oyununda fark geldi. Mavi Takım, Kırmızı Takım'a karşı 12-4'lük skorla galip geldi. Takım ödül olarak içinde tavuk ızgara, pirzola, hamburger ve patates kızartmasının bulunduğu ızgara menüsü yedi.
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'SANKİ BU BACAK BANA AİT DEĞİL'
Konseyde Murat Ceylan, Nagihan'ın sürekli sakatlık yaşamasını artık kendinisinin de sorguladığını ifade etti. Nagihan yaşadığı talihsizlikleri anlatırken gözyaşları içinde kalarak, "Gerçekten buranın zorluğunu hiç kimse anlayamaz. Mücadelemi veriyorum. Bir talihsizlikle karşılaştım. Üstesinden gelmeye çalıştım ama tam gelemedim aslında. Sonuçta bir operasyon geçirmem gerekiyor ülkeye döndükten sonra. O süreci de daha kontrollü bir şekilde gelmeye çalışırken tekrardan talihsizlik yaşadım. Şu an dizim korkunç bir şişlikte. Tüm bağlarım koptuğunda bile böyle bir şişlik yaşamadım. Sanki bu bacak bana ait değil. Sanki buzdolabına atmışlar, çıkarmışlar da onu takmışım gibi hissediyorum. Artık kendimden de yoruldum. Hayatımda bu kadar zorlukla mücadele ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.
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İLK ELEME ADAYI
Kırmızı Takım'ın konseyinde en fazla ismi çıkan Merve Aydın ilk eleme adayı oldu. Merve, "Alışık olduğum bir yer. Düellodan korkmuyorum. Atışlarımı da seviyorum. Hangi atış olursa olsun fark etmez. Çıkıp savaşımı vereceğim" ifadelerini kullandı.