Nagihan Yaşadıklarını Anlatırken Gözleri Doldu

'SANKİ BU BACAK BANA AİT DEĞİL'

Konseyde Murat Ceylan, Nagihan'ın sürekli sakatlık yaşamasını artık kendinisinin de sorguladığını ifade etti. Nagihan yaşadığı talihsizlikleri anlatırken gözyaşları içinde kalarak, "Gerçekten buranın zorluğunu hiç kimse anlayamaz. Mücadelemi veriyorum. Bir talihsizlikle karşılaştım. Üstesinden gelmeye çalıştım ama tam gelemedim aslında. Sonuçta bir operasyon geçirmem gerekiyor ülkeye döndükten sonra. O süreci de daha kontrollü bir şekilde gelmeye çalışırken tekrardan talihsizlik yaşadım. Şu an dizim korkunç bir şişlikte. Tüm bağlarım koptuğunda bile böyle bir şişlik yaşamadım. Sanki bu bacak bana ait değil. Sanki buzdolabına atmışlar, çıkarmışlar da onu takmışım gibi hissediyorum. Artık kendimden de yoruldum. Hayatımda bu kadar zorlukla mücadele ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.