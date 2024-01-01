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Osman Müftüoğlu 'Süper Yaşlanma' İçin 3 Takviye Önerdi!

Hepsi bedava ve sınırsız

  1. Yaşlanmayı yavaşlatan en önemli aktivitelerden birinin egzersiz yapmak olduğunu anlatan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yapılması gerekenleri açıkladı. Daha dinç bir vücuda sahip olmak için bu aşamalarda dikkatli davranmalısınız. İşte detayları.

    Yaşlanmayı yavaşlatan en önemli aktivitelerden birinin egzersiz yapmak olduğunu anlatan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yapılması gerekenleri açıkladı. Daha dinç bir vücuda sahip olmak için bu aşamalarda dikkatli davranmalısınız. İşte detayları.

  2. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yaşlılığın bir nevi yorgunluk anlamına geldiğini belirterek günlük aktivitelerin çok önemli olduğunu söyledi. Yorgunlukla mücadelenin temel faktörlerinden biri de aktif bir hayata sahip olmaktır. Yorgunluğu ifade eden yaşlılık süreci, hayatınıza yerleştirdiğiniz aktivitelere bağlı şekillenebilir.

    Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yaşlılığın bir nevi yorgunluk anlamına geldiğini belirterek günlük aktivitelerin çok önemli olduğunu söyledi. Yorgunlukla mücadelenin temel faktörlerinden biri de aktif bir hayata sahip olmaktır. Yorgunluğu ifade eden yaşlılık süreci, hayatınıza yerleştirdiğiniz aktivitelere bağlı şekillenebilir.

  3. Aynı zamanda yaşlılığın uyku kaybı ile ilişkilendirildiğini söyleyen Müftüoğlu, yorgunlukla mücadele etmede en faydalı çözümün aktivitelerde olduğunu vurguluyor. Gün içerisinde yorulmak, egzersiz yapmak ve güzel bir uyku çekmek ertesi güne daha dingin başlamanızı sağlayabilir.

    Aynı zamanda yaşlılığın uyku kaybı ile ilişkilendirildiğini söyleyen Müftüoğlu, yorgunlukla mücadele etmede en faydalı çözümün aktivitelerde olduğunu vurguluyor. Gün içerisinde yorulmak, egzersiz yapmak ve güzel bir uyku çekmek ertesi güne daha dingin başlamanızı sağlayabilir.

  4. Yaşlılık planlarında güne enerjik başlayabilmek oldukça önemlidir. Düzenli egzersiz yapmanın vücudu kronik rahatsızlıklardan koruduğunu aktaran Müftüoğlu, "Şeker, tansiyon, damar sertliği gibi hastalıklardan korunmak istiyorsanız mutlaka egzersiz yapın" diye konuştu.

    Yaşlılık planlarında güne enerjik başlayabilmek oldukça önemlidir. Düzenli egzersiz yapmanın vücudu kronik rahatsızlıklardan koruduğunu aktaran Müftüoğlu, "Şeker, tansiyon, damar sertliği gibi hastalıklardan korunmak istiyorsanız mutlaka egzersiz yapın" diye konuştu.

  5. Osman Müftüoğlu'na göre yaşlılık sürecinde lokmaları azaltırken, adımlarınızı çoğaltmanız gerekiyor. Yani hayatınıza daha fazla aktivite ve egzersizi dahil ederek yaşlılık sürecinde uygulanması gereken sağlık kurallarına uyum sağlamalısınız.

    Osman Müftüoğlu'na göre yaşlılık sürecinde lokmaları azaltırken, adımlarınızı çoğaltmanız gerekiyor. Yani hayatınıza daha fazla aktivite ve egzersizi dahil ederek yaşlılık sürecinde uygulanması gereken sağlık kurallarına uyum sağlamalısınız.

  6. Yaşlanmayı yavaşlatan takviyeler<p> Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yaşlanmayı yavaşlatan 3 takviye olduğunu söylüyor. Üstelik, bu takviyelerin hepsi bedava ve sınırsız: Kaliteli uyku, düzenli egzersiz ve huzur. Yaşlılık sürecine girildiğinde yaşantıdaki yanlışlarla hesaplaşılması gerektiğini ifade eden Müftüoğlu, 'zararlı alışkanları bırakın' çağrısında bulundu.

    Yaşlanmayı yavaşlatan takviyeler

    Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yaşlanmayı yavaşlatan 3 takviye olduğunu söylüyor. Üstelik, bu takviyelerin hepsi bedava ve sınırsız: Kaliteli uyku, düzenli egzersiz ve huzur. Yaşlılık sürecine girildiğinde yaşantıdaki yanlışlarla hesaplaşılması gerektiğini ifade eden Müftüoğlu, 'zararlı alışkanları bırakın' çağrısında bulundu.

  7. D vitamini ve K2 vitamininin yaşlanmayı yavaşlattığını belirten Müftüoğlu bu tür takviyelerden yardım alabileceğinizi belirtti. Ayrıca K2 vitamini kas, kemik erimesi dahil pek çok alanda enerji üretimi sağlayabiliyor. Osman Müftüoğlu "Yaşlanma sürecine girenlerin D3 ve K2 desteklerinden ölçümler yaparak faydalanması gerekiyor" diye belirtiyor.

    D vitamini ve K2 vitamininin yaşlanmayı yavaşlattığını belirten Müftüoğlu bu tür takviyelerden yardım alabileceğinizi belirtti. Ayrıca K2 vitamini kas, kemik erimesi dahil pek çok alanda enerji üretimi sağlayabiliyor. Osman Müftüoğlu "Yaşlanma sürecine girenlerin D3 ve K2 desteklerinden ölçümler yaparak faydalanması gerekiyor" diye belirtiyor.