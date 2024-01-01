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Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem

Ünlülerin Ultra Lüks Evleri Dudak Uçuklatıyor!

Bu nasıl zenginlik...

  1. Lüks yaşamlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlülerin hayatlarındaki her detayı araştırırken belki de en çok merak ettiğimiz şey yaşadıkları evleri. Son derece gösterişli, konforlu ve zevkle döşenmiş evleriyle adlarından söz ettiren sanat dünyasının önemli isimleri ve yaşam alanlarını sizler için derledik...

    Lüks yaşamlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlülerin hayatlarındaki her detayı araştırırken belki de en çok merak ettiğimiz şey yaşadıkları evleri. Son derece gösterişli, konforlu ve zevkle döşenmiş evleriyle adlarından söz ettiren sanat dünyasının önemli isimleri ve yaşam alanlarını sizler için derledik...

  2. Her gün sayısız projelerle gündemden düşmeyen sanat dünyasının değerli isimleri, şov dünyasından kazandıkları astronomik gelirleri genellikle ev yatırımı yaparak değerlendiriyor.

    Her gün sayısız projelerle gündemden düşmeyen sanat dünyasının değerli isimleri, şov dünyasından kazandıkları astronomik gelirleri genellikle ev yatırımı yaparak değerlendiriyor.

  3. Kimisi doğayla iç içe olabileceği geniş ve ferah evleri tercih ederken kimi isimler de metropol hayatın hızını doyasıya yaşamak istiyor. Milyonluk evleriyle sık sık gündem olan bu isimlerin evlerini yakından görmeye ne dersiniz?

    Kimisi doğayla iç içe olabileceği geniş ve ferah evleri tercih ederken kimi isimler de metropol hayatın hızını doyasıya yaşamak istiyor. Milyonluk evleriyle sık sık gündem olan bu isimlerin evlerini yakından görmeye ne dersiniz?

  4. İşte, sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin her yönüyle muhteşem denilen evleri...

    İşte, sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin her yönüyle muhteşem denilen evleri...

  5. SEDA SAYAN Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, 4 milyon dolarlık villasıyla görenleri hayrete düşürüyor. Her yeri zevkle döşenmiş olan lüks ev, krem ve bej tonlarında döşenmiş.

    SEDA SAYAN Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, 4 milyon dolarlık villasıyla görenleri hayrete düşürüyor. Her yeri zevkle döşenmiş olan lüks ev, krem ve bej tonlarında döşenmiş.

  6. SEZEN AKSU Ünlü sanatçı Sezen Aksu, boğaz manzarasına karşı koyamayan ünlüler arasına adını yazdırıyor.

    SEZEN AKSU Ünlü sanatçı Sezen Aksu, boğaz manzarasına karşı koyamayan ünlüler arasına adını yazdırıyor.

  7. Kanlıca'da Boğaz'a nazır bordo bir yalıda yaşayan Aksu, evini aynı zamanda stüdyo olarak da kullanıyor.

    Kanlıca'da Boğaz'a nazır bordo bir yalıda yaşayan Aksu, evini aynı zamanda stüdyo olarak da kullanıyor.

  8. BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCEN Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, evlendiklerinden beri Beykoz'da 4 katlı bir villada yaşamlarını sürdürüyor.

    BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCEN Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, evlendiklerinden beri Beykoz'da 4 katlı bir villada yaşamlarını sürdürüyor.

  9. SİBEL CAN Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Beykoz'daki evi ise görenleri mest ediyor.

    SİBEL CAN Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Beykoz'daki evi ise görenleri mest ediyor.

  10. 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu bulunan ev, 1200 metrekare kullanım alanına sahip ve 3 katlı.

    9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu bulunan ev, 1200 metrekare kullanım alanına sahip ve 3 katlı.

  11. Oldukça zevkle döşenmiş olan evinde vakit geçirmeyi çok seven Can, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

    Oldukça zevkle döşenmiş olan evinde vakit geçirmeyi çok seven Can, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

  12. KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kemerburgaz'da yer alan 'Kemer Country Kütük Evler'de yaşıyor.

    KIVANÇ TATLITUĞ VE BAŞAK DİZER 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kemerburgaz'da yer alan 'Kemer Country Kütük Evler'de yaşıyor.

  13. Modern ve retro çizgilerin iç içe geçtiği üç katlı villanın dekorasyonunda pop-art parçalar ve renkli görünümler dikkat çekiyor.

    Modern ve retro çizgilerin iç içe geçtiği üç katlı villanın dekorasyonunda pop-art parçalar ve renkli görünümler dikkat çekiyor.

  14. CANER ERKİN VE ŞÜKRAN OVALI Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti Beykoz Acarkent'te lüks bir villada yaşamlarını sürdürüyor.

    CANER ERKİN VE ŞÜKRAN OVALI Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti Beykoz Acarkent'te lüks bir villada yaşamlarını sürdürüyor.

  15. DEMET AKALIN Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 18 Milyon TL'ye satın aldığı süper lüks villası, İstanbul?un en güzel mekanlarının yer aldığı Acar Kent'te yer alıyor.

    DEMET AKALIN Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 18 Milyon TL'ye satın aldığı süper lüks villası, İstanbul?un en güzel mekanlarının yer aldığı Acar Kent'te yer alıyor.

  16. 7 oda ve 2 salona sahip olan villa, toplamda 1 buçuk dönümlük bir arazide yer alıyor.

    7 oda ve 2 salona sahip olan villa, toplamda 1 buçuk dönümlük bir arazide yer alıyor.

  17. SAFİYE SOYMAN İstanbul, Ankara ve Bodrum'da evi bulunan ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın boğaz manzaralı evi manzarasıyla büyük beğeni topluyor.

    SAFİYE SOYMAN İstanbul, Ankara ve Bodrum'da evi bulunan ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın boğaz manzaralı evi manzarasıyla büyük beğeni topluyor.

  18. Ev eşyalarında ağır bir tarz tercih eden Soyman, gri tonlar ve kırmızının dinamik etkisine yer vermiş.

    Ev eşyalarında ağır bir tarz tercih eden Soyman, gri tonlar ve kırmızının dinamik etkisine yer vermiş.