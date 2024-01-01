Cips Yedi Bir Anda Kalbi Durdu

ABD'de 14 yaşındaki Harris Wolobah isimli bir çocuğun sosyal medyada viral olan "baharatlı tortilla cipsi yeme meydan okuması"na katıldıktan sonra beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi. Otopsi sonucunu gören ailesi ve yakınları şaşkınlığını gizleyemedi.