Cips Yedi Bir Anda Kalbi Durdu

Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Altında yeni rekor
Altında yeni rekor
Öğretmen ataması için başvurular başladı
Öğretmen ataması için başvurular başladı
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Eşe dosta sigorta yaptıran yandı!
Eşe dosta sigorta yaptıran yandı!
Tasarruf tedbirleri ve Kaplan dosyası kabinede
Tasarruf tedbirleri ve Kaplan dosyası kabinede
Kabine değişikliğinde tarih belli oldu!
Kabine değişikliğinde tarih belli oldu!
Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı
Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Bakan Bayraktar: Kandil'de petrol çalışmaları yakında başlayacak
Bakan Bayraktar: Kandil'de petrol çalışmaları yakında başlayacak
Kritik Kabine Toplantısı yarın: Gündemde hangi başlıklar var?
Kritik Kabine Toplantısı yarın: Gündemde hangi başlıklar var?
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Öğretmen atamasında başvurular yarın başlıyor
Öğretmen atamasında başvurular yarın başlıyor
Bakan Şimşek duyurdu: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Bakan Şimşek duyurdu: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti
Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti
Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı
Kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı

Cips Yedi Bir Anda Kalbi Durdu

Ölüm nedeni şaşkınlığa sebep oldu

  1. ABD'de 14 yaşındaki Harris Wolobah isimli bir çocuğun sosyal medyada viral olan "baharatlı tortilla cipsi yeme meydan okuması"na katıldıktan sonra beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi. Otopsi sonucunu gören ailesi ve yakınları şaşkınlığını gizleyemedi.

    ABD'de 14 yaşındaki Harris Wolobah isimli bir çocuğun sosyal medyada viral olan "baharatlı tortilla cipsi yeme meydan okuması"na katıldıktan sonra beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi. Otopsi sonucunu gören ailesi ve yakınları şaşkınlığını gizleyemedi.

  2. Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü baharatlı tortilla cips yeme meydan okumasına katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı.

    Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü baharatlı tortilla cips yeme meydan okumasına katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı.

  3. Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah,

    Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah,

  4. "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.

    "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.

  5. Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi.

    Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi.

  6. 'YEDİKTEN SONRA SU İÇMEYİN'

    'YEDİKTEN SONRA SU İÇMEYİN'

  7. Bu arada, Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı "meydan okuma"da, tüketicilerden

    Bu arada, Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı "meydan okuma"da, tüketicilerden

  8. dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti.

    dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti.

  9. ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.

    ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.

  10. Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuluyor.

    Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuluyor.