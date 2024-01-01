Bağırsakları Takır Takır Çalıştıran Protein Deposu!
Etkisi 1 tam yumurta ile eşdeğer
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Karabuğday yapısı gereği glutensiz ve tahılsızdır. Şefler ve beslenme uzmanları tarafından sıklıkla bir tahıl olarak ele alınan karabuğday, tahıllarla gruplandırılmaktan daha fazla tanınmayı hak ediyor.
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Yalnızca benzersiz bir tada sahip olmayan aynı zamanda benzersiz besinsel faydalara da sahip karabuğday, toprağımız için faydalı ve binlerce yıldır dünya çapında beslenmenin temelini oluşturuyor. Kimilerinin tahıl kimilerinin buğday dediği bu küçük minik şeyin marifetleri ise saymakla bitmiyor.
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1- Bağırsak sağlığı için birebir
Karabuğdayı bağırsaklar için gerçek bir kahraman haline getiren özelliklerinin başında sindirim sağlığını koruma ve düzenleme özellikleri gelir.
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İkincisi, karabuğdayın sağlıklı bakteriler için besin görevi görerek faydalı bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik eden prebiyotik içerikleri vardır.
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Üçüncüsü, karabuğdayın FODMAPS oranı düşüktür, bu da onu IBS gibi sindirim bozuklukları olan kişiler için mükemmel bir seçim haline getiriyor olmasıdır.
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2- Protein deposu
Karabuğday, tam protein olarak bilinen birkaç bitki bazlı protein kaynağından biridir. Bu, insanların gıdalardan alması gereken sağlık için gerekli 9 temel amino asidin tamamını içerdiği anlamına gelir.
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Bir porsiyon karabuğday (1 su bardağı pişmiş) yaklaşık 6 gram protein sağlar (yaklaşık 1 büyük yumurtadaki protein miktarına eşdeğer).
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3- Kan şekerini dengeliyor
Karabuğdayın tamamı, dayanıklı bir nişasta kaynağıdır. Nişasta sindirilmeden ince bağırsaktan geçer.
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Karabuğday dirençli nişasta içeren tahıl ürünleriyle karşılaştırıldığında kan şekerinde daha düşük bir artışa (düşük glisemik indeks) neden olur.