Stresi Anında Sıfırlayan '4 Dakika' Tekniği!
Yoğun iş stresi, sosyal ilişkiler ve anksiyete belirtileri yaşamınızı bir hayli zorlaştırabilir.
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Stresi azalttığı belirtilen ve bedensel bir müdahale olan bu işlem, bedeni daha doğru dinlemenizi sağlıyor. Oldukça basit olan bu teknikler stresli anlarda kurtarıcınız olabilir. Bu konuda kişilerin neye ihtiyacı olduğunu anlaması, büyük önem taşır. İşte detayları.
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Kulağa ilginç gelse de eski yıllardan bu yana yapılan birçok klinik araştırmada 'dokunmanın' bir bilimi olduğu öne sürülüyor. Yani, yapılan dinleme eylemlerinin duygusal bedenimiz üzerinde meşru bir etkisi olduğunu gösteriyor. Dokunarak durgun enerjiyi etkili bir şekilde serbest bırakabiliriz.
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Stresi gidermek için dokunuş nasıl yapılmalı?
İlk olarak sizi rahatsız eden ana düşünceyi tanımlamak büyük önem taşır. Her şeyin temeli bu anda başladığı için stres yaptığınız konudan kaçınmamalısınız. Ana duygu, düşünce, inanç veya fiziksel hissi kendiniz için tanımlamalısınız.
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Stresinizi değerlendirin
Stres ve sıkıntı düzeyinizi 0'dan 10'a kadar derecelendirmelisiniz. 10, şimdiye kadar hissedebileceğiniz en fazla sıkıntı anlamına gelsin, 1 ise gayet iyi durumda olduğunuzu ifade etsin.
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Sorununuzu yüksek sesle belirtin
İçinizdeki sorunun ne olduğunu cümleye dökmek oldukça işe yarar bir yöntemdir. Ancak sesli bir şekilde söylerken uygulamanız gereken, size destek olacak farklı fiziksel egzersizler mevcut. Sorununuzu sesli bir şekilde ifade ederken elinizin yan tarafına iki parmağınızdan hafifçe vurabilir, bastırabilirsiniz.
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Noktalara dokunun
Araştırmalara göre içinizi rahatlatmak, kendinizle yüzleşmek ve kabul etmek için yaptığınız bu uygulamaları fiziksel temas ile desteklemelisiniz. Sekiz nokta; elin yanı, kaş, gözün yanı, göz altı, burun altı, çene, köprücük kemiği, kol altı ve başın üstüdür. Kendinizi iyi hissetmek ve bazı şeyleri kabul etmek adına kısa hatırlatma cümleleri söylerken sekiz noktaya dokunmak iyi hissettirecektir.
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Nefes egzersizi
Derin bir nefes alın ve stresinizi belirtilen puanlamaya göre tekrar derecelendirebilirsiniz. Başladığınız sıralamadan aşağıda değilse, ara vererek tekrar deneyebilirsiniz. Bu aşamalar yaklaşık 4 dakika sürecektir. Stresli hissettiğiniz anlarda 4 dakikanızı kendinize ayırabilirsiniz.