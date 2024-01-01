Stresi Anında Sıfırlayan '4 Dakika' Tekniği!

Noktalara dokunun

Araştırmalara göre içinizi rahatlatmak, kendinizle yüzleşmek ve kabul etmek için yaptığınız bu uygulamaları fiziksel temas ile desteklemelisiniz. Sekiz nokta; elin yanı, kaş, gözün yanı, göz altı, burun altı, çene, köprücük kemiği, kol altı ve başın üstüdür. Kendinizi iyi hissetmek ve bazı şeyleri kabul etmek adına kısa hatırlatma cümleleri söylerken sekiz noktaya dokunmak iyi hissettirecektir.