Stresi Anında Sıfırlayan '4 Dakika' Tekniği!

Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Altında yeni rekor
Altında yeni rekor
Öğretmen ataması için başvurular başladı
Öğretmen ataması için başvurular başladı
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Eşe dosta sigorta yaptıran yandı!
Eşe dosta sigorta yaptıran yandı!
Tasarruf tedbirleri ve Kaplan dosyası kabinede
Tasarruf tedbirleri ve Kaplan dosyası kabinede
Kabine değişikliğinde tarih belli oldu!
Kabine değişikliğinde tarih belli oldu!
Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı
Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Bakan Bayraktar: Kandil'de petrol çalışmaları yakında başlayacak
Bakan Bayraktar: Kandil'de petrol çalışmaları yakında başlayacak
Kritik Kabine Toplantısı yarın: Gündemde hangi başlıklar var?
Kritik Kabine Toplantısı yarın: Gündemde hangi başlıklar var?
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Öğretmen atamasında başvurular yarın başlıyor
Öğretmen atamasında başvurular yarın başlıyor
Bakan Şimşek duyurdu: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Bakan Şimşek duyurdu: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti
Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti
Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı
Kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı

Stresi Anında Sıfırlayan '4 Dakika' Tekniği!

Yoğun iş stresi, sosyal ilişkiler ve anksiyete belirtileri yaşamınızı bir hayli zorlaştırabilir.

  1. Stresi azalttığı belirtilen ve bedensel bir müdahale olan bu işlem, bedeni daha doğru dinlemenizi sağlıyor. Oldukça basit olan bu teknikler stresli anlarda kurtarıcınız olabilir. Bu konuda kişilerin neye ihtiyacı olduğunu anlaması, büyük önem taşır. İşte detayları.

    Stresi azalttığı belirtilen ve bedensel bir müdahale olan bu işlem, bedeni daha doğru dinlemenizi sağlıyor. Oldukça basit olan bu teknikler stresli anlarda kurtarıcınız olabilir. Bu konuda kişilerin neye ihtiyacı olduğunu anlaması, büyük önem taşır. İşte detayları.

  2. Kulağa ilginç gelse de eski yıllardan bu yana yapılan birçok klinik araştırmada 'dokunmanın' bir bilimi olduğu öne sürülüyor. Yani, yapılan dinleme eylemlerinin duygusal bedenimiz üzerinde meşru bir etkisi olduğunu gösteriyor. Dokunarak durgun enerjiyi etkili bir şekilde serbest bırakabiliriz.

    Kulağa ilginç gelse de eski yıllardan bu yana yapılan birçok klinik araştırmada 'dokunmanın' bir bilimi olduğu öne sürülüyor. Yani, yapılan dinleme eylemlerinin duygusal bedenimiz üzerinde meşru bir etkisi olduğunu gösteriyor. Dokunarak durgun enerjiyi etkili bir şekilde serbest bırakabiliriz.

  3. Stresi gidermek için dokunuş nasıl yapılmalı?<p> İlk olarak sizi rahatsız eden ana düşünceyi tanımlamak büyük önem taşır. Her şeyin temeli bu anda başladığı için stres yaptığınız konudan kaçınmamalısınız. Ana duygu, düşünce, inanç veya fiziksel hissi kendiniz için tanımlamalısınız.

    Stresi gidermek için dokunuş nasıl yapılmalı?

    İlk olarak sizi rahatsız eden ana düşünceyi tanımlamak büyük önem taşır. Her şeyin temeli bu anda başladığı için stres yaptığınız konudan kaçınmamalısınız. Ana duygu, düşünce, inanç veya fiziksel hissi kendiniz için tanımlamalısınız.

  4. Stresinizi değerlendirin<p> Stres ve sıkıntı düzeyinizi 0'dan 10'a kadar derecelendirmelisiniz. 10, şimdiye kadar hissedebileceğiniz en fazla sıkıntı anlamına gelsin, 1 ise gayet iyi durumda olduğunuzu ifade etsin.

    Stresinizi değerlendirin

    Stres ve sıkıntı düzeyinizi 0'dan 10'a kadar derecelendirmelisiniz. 10, şimdiye kadar hissedebileceğiniz en fazla sıkıntı anlamına gelsin, 1 ise gayet iyi durumda olduğunuzu ifade etsin.

  5. Sorununuzu yüksek sesle belirtin <p> İçinizdeki sorunun ne olduğunu cümleye dökmek oldukça işe yarar bir yöntemdir. Ancak sesli bir şekilde söylerken uygulamanız gereken, size destek olacak farklı fiziksel egzersizler mevcut. Sorununuzu sesli bir şekilde ifade ederken elinizin yan tarafına iki parmağınızdan hafifçe vurabilir, bastırabilirsiniz.

    Sorununuzu yüksek sesle belirtin

    İçinizdeki sorunun ne olduğunu cümleye dökmek oldukça işe yarar bir yöntemdir. Ancak sesli bir şekilde söylerken uygulamanız gereken, size destek olacak farklı fiziksel egzersizler mevcut. Sorununuzu sesli bir şekilde ifade ederken elinizin yan tarafına iki parmağınızdan hafifçe vurabilir, bastırabilirsiniz.

  6. Noktalara dokunun <p> Araştırmalara göre içinizi rahatlatmak, kendinizle yüzleşmek ve kabul etmek için yaptığınız bu uygulamaları fiziksel temas ile desteklemelisiniz. Sekiz nokta; elin yanı, kaş, gözün yanı, göz altı, burun altı, çene, köprücük kemiği, kol altı ve başın üstüdür. Kendinizi iyi hissetmek ve bazı şeyleri kabul etmek adına kısa hatırlatma cümleleri söylerken sekiz noktaya dokunmak iyi hissettirecektir.

    Noktalara dokunun

    Araştırmalara göre içinizi rahatlatmak, kendinizle yüzleşmek ve kabul etmek için yaptığınız bu uygulamaları fiziksel temas ile desteklemelisiniz. Sekiz nokta; elin yanı, kaş, gözün yanı, göz altı, burun altı, çene, köprücük kemiği, kol altı ve başın üstüdür. Kendinizi iyi hissetmek ve bazı şeyleri kabul etmek adına kısa hatırlatma cümleleri söylerken sekiz noktaya dokunmak iyi hissettirecektir.

  7. Nefes egzersizi <p> Derin bir nefes alın ve stresinizi belirtilen puanlamaya göre tekrar derecelendirebilirsiniz. Başladığınız sıralamadan aşağıda değilse, ara vererek tekrar deneyebilirsiniz. Bu aşamalar yaklaşık 4 dakika sürecektir. Stresli hissettiğiniz anlarda 4 dakikanızı kendinize ayırabilirsiniz.

    Nefes egzersizi

    Derin bir nefes alın ve stresinizi belirtilen puanlamaya göre tekrar derecelendirebilirsiniz. Başladığınız sıralamadan aşağıda değilse, ara vererek tekrar deneyebilirsiniz. Bu aşamalar yaklaşık 4 dakika sürecektir. Stresli hissettiğiniz anlarda 4 dakikanızı kendinize ayırabilirsiniz.