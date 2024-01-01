Kelek Karpuz Ve Kavun 'Ayıplı Ürün' Statüsünde!

Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
Uraloğlu'ndan 'Reisi' açıklaması: O sinyaller bize düşer ama düşmedi
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
DMM: Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu görüntüler gerçek değil
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
3713 istihdamında 'görev başında vefat etme' ayrıntısı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Antalya'da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye başsağlığı mesajı
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Bakan Şimşek: Ekonomi programını güçlendireceğiz
Altında yeni rekor
Altında yeni rekor
Öğretmen ataması için başvurular başladı
Öğretmen ataması için başvurular başladı
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Akıncı İHA buldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
Eşe dosta sigorta yaptıran yandı!
Eşe dosta sigorta yaptıran yandı!
Tasarruf tedbirleri ve Kaplan dosyası kabinede
Tasarruf tedbirleri ve Kaplan dosyası kabinede
Kabine değişikliğinde tarih belli oldu!
Kabine değişikliğinde tarih belli oldu!
Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı
Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
TBMM'de gündem bu hafta yoğun
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
Bakan Bayraktar: Kandil'de petrol çalışmaları yakında başlayacak
Bakan Bayraktar: Kandil'de petrol çalışmaları yakında başlayacak
Kritik Kabine Toplantısı yarın: Gündemde hangi başlıklar var?
Kritik Kabine Toplantısı yarın: Gündemde hangi başlıklar var?
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı
Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Tokat'taki patlamanın ardında ne var? 2 şüpheli sorguya alındı...
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Emekli destek paketi detaylarında neler var?
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Prof.Dr. Görür: Çok endişe ettiğim bir yer var!
Öğretmen atamasında başvurular yarın başlıyor
Öğretmen atamasında başvurular yarın başlıyor
Bakan Şimşek duyurdu: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Bakan Şimşek duyurdu: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti
Atatürk, en büyük eseri Cumhuriyet'i gençlere emanet etti
Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı
Kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı

Kelek Karpuz Ve Kavun 'Ayıplı Ürün' Statüsünde!

Tüketici iade ya da değişim yapabilir

  1. Yaz aylarının sevilen lezzetleri kavun ve karpuz, olgunlaşmış görüntüsünün aksine kesildiğinde renksiz ve tatsız çıkabiliyor.

    Yaz aylarının sevilen lezzetleri kavun ve karpuz, olgunlaşmış görüntüsünün aksine kesildiğinde renksiz ve tatsız çıkabiliyor.

  2. Karpuz ve kavun sevenleri sevindiren haber Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz'den geldi.

    Karpuz ve kavun sevenleri sevindiren haber Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz'den geldi.

  3. KELEK KARPUZ VE KAVUN 'AYIPLI ÜRÜN' STATÜSÜNDE

    KELEK KARPUZ VE KAVUN 'AYIPLI ÜRÜN' STATÜSÜNDE

  4. Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, olgunlaşmamış, kelek karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' statüsünde olduğu için değişim ya da iadesinin istenebileceğini söyledi.

    Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, olgunlaşmamış, kelek karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' statüsünde olduğu için değişim ya da iadesinin istenebileceğini söyledi.

  5. Gündüz, "Olgunlaşmamış meyve veya sebze pazarda, marketlerde satışa sunulamaz. Karpuz alıyorsunuz, kesildiğinde olgunlaşmamış olduğu görülüyor. Bu ürünü satıcıya bildirip, para iadesi ya da ürün değişimi yapabilirsiniz.

    Gündüz, "Olgunlaşmamış meyve veya sebze pazarda, marketlerde satışa sunulamaz. Karpuz alıyorsunuz, kesildiğinde olgunlaşmamış olduğu görülüyor. Bu ürünü satıcıya bildirip, para iadesi ya da ürün değişimi yapabilirsiniz.

  6. Bu durumda tüketici ürünün fotoğrafını çekip, satıcıya bildirmeli. Manavda, pazarda satıcı kabul etmezse, zabıta ile tutanak hazırlayıp, kurumlara şikayet edilebilir. Tüketici hakem heyetine başvurup, icra mahkemesine dilekçe verilebilir.

    Bu durumda tüketici ürünün fotoğrafını çekip, satıcıya bildirmeli. Manavda, pazarda satıcı kabul etmezse, zabıta ile tutanak hazırlayıp, kurumlara şikayet edilebilir. Tüketici hakem heyetine başvurup, icra mahkemesine dilekçe verilebilir.

  7. Mahkeme sonrasında tüketici 20 bin lira civarında maddi, manevi tazminat kazanabilir. Tüketicinin alışveriş fişi, tezgah ve olgunlaşmamış ürünün fotoğrafı delil sayılır." şeklinde konuştu.

    Mahkeme sonrasında tüketici 20 bin lira civarında maddi, manevi tazminat kazanabilir. Tüketicinin alışveriş fişi, tezgah ve olgunlaşmamış ürünün fotoğrafı delil sayılır." şeklinde konuştu.

  8. Tüketiciler kelek karpuzu satıcıya iade edip parasını geri isteyebilir. Satıcının kabul etmemesi halinde zabıtaya tutanak tutturup, ayıplı ürünün fotoğrafıyla birlikte kurumlara başvurabilir.

    Tüketiciler kelek karpuzu satıcıya iade edip parasını geri isteyebilir. Satıcının kabul etmemesi halinde zabıtaya tutanak tutturup, ayıplı ürünün fotoğrafıyla birlikte kurumlara başvurabilir.