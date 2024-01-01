Kelek Karpuz Ve Kavun 'Ayıplı Ürün' Statüsünde!
Tüketici iade ya da değişim yapabilir
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Yaz aylarının sevilen lezzetleri kavun ve karpuz, olgunlaşmış görüntüsünün aksine kesildiğinde renksiz ve tatsız çıkabiliyor.
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Karpuz ve kavun sevenleri sevindiren haber Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz'den geldi.
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KELEK KARPUZ VE KAVUN 'AYIPLI ÜRÜN' STATÜSÜNDE
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Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, olgunlaşmamış, kelek karpuz ve kavunun 'ayıplı ürün' statüsünde olduğu için değişim ya da iadesinin istenebileceğini söyledi.
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Gündüz, "Olgunlaşmamış meyve veya sebze pazarda, marketlerde satışa sunulamaz. Karpuz alıyorsunuz, kesildiğinde olgunlaşmamış olduğu görülüyor. Bu ürünü satıcıya bildirip, para iadesi ya da ürün değişimi yapabilirsiniz.
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Bu durumda tüketici ürünün fotoğrafını çekip, satıcıya bildirmeli. Manavda, pazarda satıcı kabul etmezse, zabıta ile tutanak hazırlayıp, kurumlara şikayet edilebilir. Tüketici hakem heyetine başvurup, icra mahkemesine dilekçe verilebilir.
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Mahkeme sonrasında tüketici 20 bin lira civarında maddi, manevi tazminat kazanabilir. Tüketicinin alışveriş fişi, tezgah ve olgunlaşmamış ürünün fotoğrafı delil sayılır." şeklinde konuştu.
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Tüketiciler kelek karpuzu satıcıya iade edip parasını geri isteyebilir. Satıcının kabul etmemesi halinde zabıtaya tutanak tutturup, ayıplı ürünün fotoğrafıyla birlikte kurumlara başvurabilir.