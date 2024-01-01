Sakat Halde Düelloya Çıkınca Arkadaşları Gözyaşlarına Boğuldu

'HER DÜELLO BÖYLE ÇETİN GEÇECEKTİR'

Düellonun ilk turunda Özgür'le eşleşen Merve Aydın şu ifadeleri kullandı:

Özgür abiden gizlim saklım yok benim bu konuda. Ona hangi atışı seçeceğimi zaten öncesinde söyledim. Özgür abinin de dediği gibi düelloya ilk defa girsem belki onun heyecanını yaşayabilirsin ama defalarca girdiğin zaman burası normal bir oyun gibi oluyor. Sadece eşleştiğin oyun oynadığın arkadaşlar değişiyor. Şu an baktığında bu 4'lü gerçekten çok güçlü. Bu saatten sonra zaten her düello böyle çetin geçecektir. Özgür abimle yarışacağım. Onu çok seviyorum gerçekten. İyi bir abi tanıdım burada. O da savaşını verecek burada, ben de savaşımı vereceğim. Onunla yarışmak bana gurur verir. İki arkadaşım da, Hilmi ve Nagihan onlar da çok iyiler. Elimizden gelen savaşı sahada göstereceğiz. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun.