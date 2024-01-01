Sakat Halde Düelloya Çıkınca Arkadaşları Gözyaşlarına Boğuldu
Adaya veda eden yarışmacı belli oldu
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Survivor All Star'da düello öncesi Murat Ceylan, yarışmacılara duygu ve düşüncelerini sordu.
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Özgür Tetik, "Düellolar akşamları olduğu için yorgunluk geçmiyor ama en azından sıcağın etkisi yok oluyor diyelim. 6. düellom olacak bu benim. Şu anda düello ortamı 6. defa giren bir yarışmacı için çok enteresan bir yer olmuyor fakat kişiler değiştikçe senin de heyecanın daha farklı oluyor. Soluma baktığımda 1 şampiyon var, 3 finalistiz. Şu düelloda her şey olabilir. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.
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'HER DÜELLO BÖYLE ÇETİN GEÇECEKTİR'
Düellonun ilk turunda Özgür'le eşleşen Merve Aydın şu ifadeleri kullandı:
Özgür abiden gizlim saklım yok benim bu konuda. Ona hangi atışı seçeceğimi zaten öncesinde söyledim. Özgür abinin de dediği gibi düelloya ilk defa girsem belki onun heyecanını yaşayabilirsin ama defalarca girdiğin zaman burası normal bir oyun gibi oluyor. Sadece eşleştiğin oyun oynadığın arkadaşlar değişiyor. Şu an baktığında bu 4'lü gerçekten çok güçlü. Bu saatten sonra zaten her düello böyle çetin geçecektir. Özgür abimle yarışacağım. Onu çok seviyorum gerçekten. İyi bir abi tanıdım burada. O da savaşını verecek burada, ben de savaşımı vereceğim. Onunla yarışmak bana gurur verir. İki arkadaşım da, Hilmi ve Nagihan onlar da çok iyiler. Elimizden gelen savaşı sahada göstereceğiz. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun.
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'RAKİBİMİ HİÇBİR ZAMAN KÜÇÜMSEMEDİM'
Hilmi Cem İntepe, "Heyecanlıyım tabii ki, ilk düellom ama sağ tarafıma baktığım zaman 6. düellosuna girmeye hazırlanan bir Özgür abi ve 4. düellosuna girmeye hazırlanan bir Merve Aydın var. Bu anlamda şanslıyım, rakibim de benim gibi ilk düellosuna giriyor. Aynı tecrübesizliğe sahibiz ama Nagihan Karadere yani... Atamazsan, atar. Rakibimi hiçbir zaman küçümsemedim. Ne kadar sakatlığı da olsa dediğim gibi 2 saniye arkadan gelir ama atar. Bunu bilerek yarışacağım" şeklinde konuştu.
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'SAKATLIĞIMLA DİSKALİFİYE OLUP GİTMEK İSTEMEDİM'
Konuşurken düelloya sakat çıkmak zorunda kaldığı için gözyaşlarını tutamayan Nagihan Karadere, "Öncelikle sevenlerimden özür diliyorum. Onların benden beklentileri vardı. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir bu sezon ama her şeye razıyım. Son durak, rakibim çok güçlü. Onunla savaşmaktan, mücadele etmekten gurur duyuyorum. Sonuç ne olursa olsun, sakatlığımla diskalifiye olup gitmek istemedim. Yürüyerek geleceğim, kendimi riske atmadan yapabildiğimi yapmaya çalışacağım" dedi.
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VEDA EDEN YARIŞMACI
Düellonun ilk turunda Nagihan, Hilmi Cem'e 5-1 yenildi. Özgür de, Merve Aydın'a karşı 5-2 galip geldi. Düellonun final eşleşmesinde Merve'ye 5-0 yenilen Nagihan Karadere adaya veda etti. Talihsiz bir şekilde sakat halde düelloya çıkmak zorunda kalan arkadaşlarına üzülen Merve Aydın ve Nefise Karatay, gözyaşlarına boğuldu.