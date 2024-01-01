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Uyuşturucu Alırken Polise Yakalanmıştı, Akıbeti Belli Oldu

Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu

  1. Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde torbacı sandığı polislerden uyuşturucu isterken yakalandı. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu.

    Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde torbacı sandığı polislerden uyuşturucu isterken yakalandı. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu.

  2. Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği "Nilay" karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi verip polise yakalandığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. <br>Gündemde deprem etkisi yaratan haberin ardından Feyza Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı telefon konuşması ortaya çıkmıştı.Dava dosyasına da giren konuşmalara göre ifadesinde, "Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım" diyen Civelek'in kokaini daha ucuza alabilmek için torbacı ile pazarlık yaptığı ve "Bugünlük eski fiyattan yap" dediği öğrenildi.

    Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği "Nilay" karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi verip polise yakalandığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.
    Gündemde deprem etkisi yaratan haberin ardından Feyza Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı telefon konuşması ortaya çıkmıştı.Dava dosyasına da giren konuşmalara göre ifadesinde, "Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım" diyen Civelek'in kokaini daha ucuza alabilmek için torbacı ile pazarlık yaptığı ve "Bugünlük eski fiyattan yap" dediği öğrenildi.

  3. FEYZA CİVELEK'İN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEKİ AKIBETİ BELLİ OLDU <p> Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre dizinin senaryosu annesi Melis Civelek tarafından yazılan Feyza Civelek'in rolüne devam etmesine karar verildi. Oyuncuya sahip çıkan ekip, gerekli tedavisi için de ellerinden geleni yapacağını belirtti.

    FEYZA CİVELEK'İN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEKİ AKIBETİ BELLİ OLDU

    Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre dizinin senaryosu annesi Melis Civelek tarafından yazılan Feyza Civelek'in rolüne devam etmesine karar verildi. Oyuncuya sahip çıkan ekip, gerekli tedavisi için de ellerinden geleni yapacağını belirtti.