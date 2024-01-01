Uyuşturucu Alırken Polise Yakalanmıştı, Akıbeti Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği "Nilay" karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi verip polise yakalandığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Gündemde deprem etkisi yaratan haberin ardından Feyza Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı telefon konuşması ortaya çıkmıştı.Dava dosyasına da giren konuşmalara göre ifadesinde, "Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım" diyen Civelek'in kokaini daha ucuza alabilmek için torbacı ile pazarlık yaptığı ve "Bugünlük eski fiyattan yap" dediği öğrenildi.