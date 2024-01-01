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Hem Yarışmacı Hem Soru Şoke Etti!

Tek soruda 3 joker kullanınca herkes çıldırdı

  1. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle izleyenleri ekran başına topladı. 30.000 TL değerindeki 6. soruya kadar ulaşmayı başaran bir yarışmacının tek bir soruda 3 joker hakkını kullanması herkesi şaşırtırken yanıtı görenler gözlerine inanamadı.

    Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle izleyenleri ekran başına topladı. 30.000 TL değerindeki 6. soruya kadar ulaşmayı başaran bir yarışmacının tek bir soruda 3 joker hakkını kullanması herkesi şaşırtırken yanıtı görenler gözlerine inanamadı.

  2. Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla hem yarışmacılara hem izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Spordan sanata, sinemadan tarihe kadar pek çok kategorinin yer aldığı yarışmanın son bölümünde yaşananlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla hem yarışmacılara hem izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Spordan sanata, sinemadan tarihe kadar pek çok kategorinin yer aldığı yarışmanın son bölümünde yaşananlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

  3. İstanbul'dan Milyoner'e katılan Bulgaristan göçmeni Behice Önaloğlu, renkli kişiliği ve kendine has tarzıyla yarışmaya iddialı bir başlangıç yaptı.

    İstanbul'dan Milyoner'e katılan Bulgaristan göçmeni Behice Önaloğlu, renkli kişiliği ve kendine has tarzıyla yarışmaya iddialı bir başlangıç yaptı.

  4. 10 kişilik bir grupla göç ettiğini dile getiren yarışmacı,Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Mesleği psikiyatri asistanı olan yarışmacı, ilk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başardı.

    10 kişilik bir grupla göç ettiğini dile getiren yarışmacı,Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Mesleği psikiyatri asistanı olan yarışmacı, ilk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başardı.

  5. 30.000 TL değerindeki 6. soruya ulaşmayı başaran yarışmacı, karşısına çıkan "Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelimedir?" sorusu karşısında ise adeta ter döktü.

    30.000 TL değerindeki 6. soruya ulaşmayı başaran yarışmacı, karşısına çıkan "Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelimedir?" sorusu karşısında ise adeta ter döktü.

  6. Soruyu uzun uzun düşünen ve "Stajer", "Parakende", "Şofben", "Antreman" şıkları arasında kararsız kalan yarışmacı, joker haklarını kullanmaya karar verdi.

    Soruyu uzun uzun düşünen ve "Stajer", "Parakende", "Şofben", "Antreman" şıkları arasında kararsız kalan yarışmacı, joker haklarını kullanmaya karar verdi.

  7. 1 değil 2 değil tam 3 joker hakkını da bu soru için kullanan yarışmacı, hem seyircilerden hem telefon ucundaki jokerinden hem de yarı yarıya joker hakkından faydalandı.

    1 değil 2 değil tam 3 joker hakkını da bu soru için kullanan yarışmacı, hem seyircilerden hem telefon ucundaki jokerinden hem de yarı yarıya joker hakkından faydalandı.

  8. İzleyenleri ekran başına kilitleyen sorunun yanıtının B şıkkı Parakende olduğu iddia edildi.

    İzleyenleri ekran başına kilitleyen sorunun yanıtının B şıkkı Parakende olduğu iddia edildi.

  9. Ancak yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacıya C ve D seçenekleri arasında seçim yapmak kaldı.

    Ancak yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacıya C ve D seçenekleri arasında seçim yapmak kaldı.

  10. Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, C Şıkkı Şofben seçeğinde karar kıldı.

    Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, C Şıkkı Şofben seçeğinde karar kıldı.

  11. 3 joker sonrası doğru cevap veren yarışmacının mutluluğu yüzünden okunurken sosyal medyada B: Parakende cevabını verenler büyük şaşkınlık yaşadı.

    3 joker sonrası doğru cevap veren yarışmacının mutluluğu yüzünden okunurken sosyal medyada B: Parakende cevabını verenler büyük şaşkınlık yaşadı.