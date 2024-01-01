Hem Yarışmacı Hem Soru Şoke Etti!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla hem yarışmacılara hem izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Spordan sanata, sinemadan tarihe kadar pek çok kategorinin yer aldığı yarışmanın son bölümünde yaşananlar ise sosyal medyaya damga vurdu.