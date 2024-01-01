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18 Yaşındaki Rümeysa Canice Öldürüldü

Kaza süsü vermek için araca bağlayıp uçurumdan attı

  1. Halıdere eski köy yolu caddesinde bir kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin altında 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

    Halıdere eski köy yolu caddesinde bir kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin altında 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

  2. Özcan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Hasar gören kamyonet ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Polis ekipleri, T.A. (22), E.K. (20), Y.A. (20) isimli erkekler ile C.Ç. (20) ve K.N. (17) isimli kızları gözaltına aldı.

    Özcan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Hasar gören kamyonet ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Polis ekipleri, T.A. (22), E.K. (20), Y.A. (20) isimli erkekler ile C.Ç. (20) ve K.N. (17) isimli kızları gözaltına aldı.

  3. Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümünün ardındaki korkunç gerçek de emniyette ortaya çıktı.

    Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümünün ardındaki korkunç gerçek de emniyette ortaya çıktı.

  4. KAZA SÜSÜ VERMİŞ T.A., E.K., Y.A., C.Ç., K.N. ve Rümeysa Meriç Özcan'ın cumartesi günü akşam saatlerinde buluştukları ve birlikte alkol aldıkları öğrenildi. T.A'nın bir süre sonra Rümeysa Meriç Özcan'ı da yanına alarak kamyonetle Yukarı Hereke bölgesine hareket ettiği, T.A'nın bu ıssız bölgede Rümeysa Meriç Özcan ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine zanlının korkutmak için kızın boynuna ip bağladığı, ipin bir ucunu da kamyonete bağladığı ve Özcan'ı tartakladığı belirlendi.

    KAZA SÜSÜ VERMİŞ T.A., E.K., Y.A., C.Ç., K.N. ve Rümeysa Meriç Özcan'ın cumartesi günü akşam saatlerinde buluştukları ve birlikte alkol aldıkları öğrenildi. T.A'nın bir süre sonra Rümeysa Meriç Özcan'ı da yanına alarak kamyonetle Yukarı Hereke bölgesine hareket ettiği, T.A'nın bu ıssız bölgede Rümeysa Meriç Özcan ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine zanlının korkutmak için kızın boynuna ip bağladığı, ipin bir ucunu da kamyonete bağladığı ve Özcan'ı tartakladığı belirlendi.

  5. Rümeysa'nın bu sırada baygınlık geçirdiği, T.A'nın ise genç kızın öldüğünü zannederek cesetten kurtulmak amacıyla hareket ettiği ve kamyonetin el frenini indirmesi neticesinde aracın yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştüğü ortaya çıktı.

    Rümeysa'nın bu sırada baygınlık geçirdiği, T.A'nın ise genç kızın öldüğünü zannederek cesetten kurtulmak amacıyla hareket ettiği ve kamyonetin el frenini indirmesi neticesinde aracın yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştüğü ortaya çıktı.

  6. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. T.A. tutuklanırken, E.K., Y.A., C.Ç. ve K.N. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

    Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. T.A. tutuklanırken, E.K., Y.A., C.Ç. ve K.N. savcılık tarafından serbest bırakıldı.