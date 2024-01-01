Donmuş Tavuk Çözenler Dikkat!
Eğer sıcak suda bekletilirse
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Tavuk satın alan birçok insan, tavuğu hemen tüketmeyecekse genellikle dondurucuda muhafaza ediyor. Tüketeceği zaman ise dondurucudan çıkartarak buzdolabına yerleştirebiliyor. Öte yandan hızlıca çözülmesini isteyen birçok insan, sıcak suda bekletmeyi tercih edebiliyor. Ancak sıcak suda bekletilmesi, zararlı olarak belirtiliyor.
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DONMUŞ TAVUK NEDEN SICAK SUDA ÇÖZÜLMEMELİ?
Donmuş tavuğun sıcak suda çözülmesi zararlı olarak belirtiliyor. Bu nedenle birçok insan, ''Donmuş tavuk neden sıcak suda çözülmemeli?'' sorusunu merak ediyor.
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Donmuş tavuğun sıcak suda bekletilerek çözülmesi, bakteri yuvası haline dönüşmesine neden olabilir.
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Öte yandan donmuş tavuk çözülürken mutfak tezgahında bekletilmesi önerilmiyor. Çünkü bu yöntemde donmuş tavuğun buzları erirken bakteriler için üreme alanı oluşabilir.
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Donmuş tavuk çözmenin pek çok farklı yöntemi bulunuyor. Ayrıca bu yöntemlerden biri, buzdolabında bekletmek olarak ön plana çıkıyor.
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Bu yöntemde buzdolabının en alt rafına bir kağıt havlu yerleştirilir. Ardından donmuş tavuk, serilen kağıt havlunun üzerine koyulur. Böylece donmuş tavuk çözme işlemi gerçekleşirken, eriyen buzların buzdolabına damlaması önlenebilir.