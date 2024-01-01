Donmuş Tavuk Çözenler Dikkat!

Tavuk satın alan birçok insan, tavuğu hemen tüketmeyecekse genellikle dondurucuda muhafaza ediyor. Tüketeceği zaman ise dondurucudan çıkartarak buzdolabına yerleştirebiliyor. Öte yandan hızlıca çözülmesini isteyen birçok insan, sıcak suda bekletmeyi tercih edebiliyor. Ancak sıcak suda bekletilmesi, zararlı olarak belirtiliyor.