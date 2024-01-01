Çanakkale Savaşları'ndan Kalma! 109 Yıllık Batıklar Görüntülendi
Çanakkale Savaşları'ndan kalma! 109 yıllık batıklar görüntülendi
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Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası; Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57'nci Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesi'yle her yıl binlerce ziyaretçiye Çanakkale ruhunu yaşatmaya devam ediyor.
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Adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları'nın izlerinin görülmesi mümkün olan, açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı hayata geçirdiği ve geçireceği yeni projelerle, Çanakkale ruhunu ve Çanakkale Destanı'nı daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.
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Tarihi yarımadanın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak 3 yıl önce dalış turizmine açıldı. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. 109 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfedecek. 21 farklı dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları; 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'Lundy', 'HMS Louıs', 'S.S. Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Trıumph'tan oluşuyor.
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Su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, "Su altı fotoğrafçısıyım. 2024 yılında dünyanın en iyi su altı fotoğrafçısı seçildim. Batıkları görüntülüyorum. Gelibolu'da olmaktan çok mutluyum. Tarihi Alanı da görmekten mutluluk duydum. Şu anda Ege'den Karadeniz'e uzanan boğaz bölgesinde davet edildim. Buradaki derinlerdeki tarihi batıkları araştırmak ve görüntülemek için. İlk dalışı az önce gerçekleştirdik ve çok güzeldi. Bu bölgede çok önemli tarihi olaylar yaşandı. Bu batıklara inildiği zaman burada birçok insanın hayatını yitirdiğini bilmek çok üzücü. Fakat batıklar çok güzel ve bu projeyi hayata geçirmeniz çok güzel. Bütün insanlara bunu tanıtıyor olmanız ve paylaşıyor olmanız çok önemli. Dünyada çok az yerde Gelibolu'da olduğu gibi tarihi alana dalış yapabilirsiniz. Çok sığdan çok derine kadar birçok tarihi batık gemi var. Bunların çoğu gerçekten büyük. Dünyanın birçok yerinden dalgıçlar gelip Gelibolu'nun derinliklerindeki bu güzellikleri ve tarihi görebilirler. Bu bölgedeki önümüzdeki günlerde daha birçoğuna dalış yapacağız fakat bu yeterli gelmeyecek bundan sonra da tekrar geleceğime enimin. Dalış sırasında yaptığım çekimleri kendi sosyal medyamda paylaşacağım 350 binin üzerinde takipçimin olduğu. Birçok teknik dalgıcın olduğu gruplarda paylaşacağım. Bu bölgedeki teknik dalış potansiyelinin tüm dünyaya anlatacağım. Su altında görülebilecek çok batık var. Lütfen bu bölgenin tanıtımı için buraya gelin ve bize yardımcı olun" dedi.
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Su altı fotoğrafçısı ve teknik dalıcı Ashley Peterson ise, "Teknik dalıcıyım ve mağara dalıcısıyım. Florida'dan geliyorum. Uzun süredir mağara ve batıklara dalış yapıyorum. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkındayız. Burası çok özel bir yer. Osmanlı Devleti zamanına, 1'inci Dünya Savaşına dayanan batıklar var. Burası gerçekten duygu içeren bir yer. Sadece dünya savaşı batıkları yok aynı zamanda daldığımız başka ticari batıklar da var. Üzerinde mercanların geliştiği ve büyüdüğü, gerçekten burada olmak çok keyifli" diye konuştu.
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