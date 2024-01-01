Çanakkale Savaşları'ndan kalma! 109 yıllık batıklar görüntülendi

Su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, "Su altı fotoğrafçısıyım. 2024 yılında dünyanın en iyi su altı fotoğrafçısı seçildim. Batıkları görüntülüyorum. Gelibolu'da olmaktan çok mutluyum. Tarihi Alanı da görmekten mutluluk duydum. Şu anda Ege'den Karadeniz'e uzanan boğaz bölgesinde davet edildim. Buradaki derinlerdeki tarihi batıkları araştırmak ve görüntülemek için. İlk dalışı az önce gerçekleştirdik ve çok güzeldi. Bu bölgede çok önemli tarihi olaylar yaşandı. Bu batıklara inildiği zaman burada birçok insanın hayatını yitirdiğini bilmek çok üzücü. Fakat batıklar çok güzel ve bu projeyi hayata geçirmeniz çok güzel. Bütün insanlara bunu tanıtıyor olmanız ve paylaşıyor olmanız çok önemli. Dünyada çok az yerde Gelibolu'da olduğu gibi tarihi alana dalış yapabilirsiniz. Çok sığdan çok derine kadar birçok tarihi batık gemi var. Bunların çoğu gerçekten büyük. Dünyanın birçok yerinden dalgıçlar gelip Gelibolu'nun derinliklerindeki bu güzellikleri ve tarihi görebilirler. Bu bölgedeki önümüzdeki günlerde daha birçoğuna dalış yapacağız fakat bu yeterli gelmeyecek bundan sonra da tekrar geleceğime enimin. Dalış sırasında yaptığım çekimleri kendi sosyal medyamda paylaşacağım 350 binin üzerinde takipçimin olduğu. Birçok teknik dalgıcın olduğu gruplarda paylaşacağım. Bu bölgedeki teknik dalış potansiyelinin tüm dünyaya anlatacağım. Su altında görülebilecek çok batık var. Lütfen bu bölgenin tanıtımı için buraya gelin ve bize yardımcı olun" dedi.