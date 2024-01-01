Annesi Öldükten 117 Gün Sonra Doğdu!
Tıp dünyası bunu konuşuyor:
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Bir bebeğin annesinin ölümünden 117 gün sonra dünyaya gelmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tıp dünyasında da eşi benzeri olmayan durumun detayları ise imkansız terimini rafa kaldırdı.
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Çek Cumhuriyeti'nde yaşanan bir olay, tıp dünyasını hayrete düşürdü. 27 yaşındaki hamile bir kadın, 16 haftalık hamileyken beyin kanaması geçirdi ve 21 Nisan'da beyin ölümü gerçekleşti.
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Hamile kadının beyin ölümü gerçekleşse de bebeğin yaşaması için büyük bir mücadele veren doktorlar, fetüsün gelişmesini sağlamak için üç aydan uzun süre anneyi hayatta tuttu.
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Fetüsün hayatta kalması için anesteziyoloji, resüsitasyon, yoğun bakım, kadın doğum ve jinekoloji gibi birçok bölümden uzmanlar birlikte çalıştı.
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Hastane, "Annenin enerji ihtiyacını sağlamak için beslenmeye özel dikkat gösterildi, ancak daha da önemlisi fetüsün optimal büyümesi ve gelişmesi sağlandı" ifadelerine yer verdi.
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Jinekoloji konseyi, bebeğin ağırlığının 24 Haziran itibarıyla 980 grama, Temmuz ortasında ise 1,5 kg'a çıktığını ifade etti.
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Brno'daki Üniversite Hastanesi, bebek Eliska'nın 15 Ağustos'ta 2,1 kg ağırlığında ve 42 cm boyunda doğduğu ve taburcu edilerek babası tarafından eve götürüldüğü açıklandı.
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Yakın zamanda bir bebeği olduğu için kendisini emziren teyzesinin yardımıyla Eliska artık sağlıklı bir şekilde büyüyor.