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Annesi Öldükten 117 Gün Sonra Doğdu!

Tıp dünyası bunu konuşuyor:

  1. Bir bebeğin annesinin ölümünden 117 gün sonra dünyaya gelmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tıp dünyasında da eşi benzeri olmayan durumun detayları ise imkansız terimini rafa kaldırdı.

    Bir bebeğin annesinin ölümünden 117 gün sonra dünyaya gelmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tıp dünyasında da eşi benzeri olmayan durumun detayları ise imkansız terimini rafa kaldırdı.

  2. Çek Cumhuriyeti'nde yaşanan bir olay, tıp dünyasını hayrete düşürdü. 27 yaşındaki hamile bir kadın, 16 haftalık hamileyken beyin kanaması geçirdi ve 21 Nisan'da beyin ölümü gerçekleşti.

    Çek Cumhuriyeti'nde yaşanan bir olay, tıp dünyasını hayrete düşürdü. 27 yaşındaki hamile bir kadın, 16 haftalık hamileyken beyin kanaması geçirdi ve 21 Nisan'da beyin ölümü gerçekleşti.

  3. Hamile kadının beyin ölümü gerçekleşse de bebeğin yaşaması için büyük bir mücadele veren doktorlar, fetüsün gelişmesini sağlamak için üç aydan uzun süre anneyi hayatta tuttu.

    Hamile kadının beyin ölümü gerçekleşse de bebeğin yaşaması için büyük bir mücadele veren doktorlar, fetüsün gelişmesini sağlamak için üç aydan uzun süre anneyi hayatta tuttu.

  4. Fetüsün hayatta kalması için anesteziyoloji, resüsitasyon, yoğun bakım, kadın doğum ve jinekoloji gibi birçok bölümden uzmanlar birlikte çalıştı.

    Fetüsün hayatta kalması için anesteziyoloji, resüsitasyon, yoğun bakım, kadın doğum ve jinekoloji gibi birçok bölümden uzmanlar birlikte çalıştı.

  5. Hastane, "Annenin enerji ihtiyacını sağlamak için beslenmeye özel dikkat gösterildi, ancak daha da önemlisi fetüsün optimal büyümesi ve gelişmesi sağlandı" ifadelerine yer verdi.

    Hastane, "Annenin enerji ihtiyacını sağlamak için beslenmeye özel dikkat gösterildi, ancak daha da önemlisi fetüsün optimal büyümesi ve gelişmesi sağlandı" ifadelerine yer verdi.

  6. Jinekoloji konseyi, bebeğin ağırlığının 24 Haziran itibarıyla 980 grama, Temmuz ortasında ise 1,5 kg'a çıktığını ifade etti.

    Jinekoloji konseyi, bebeğin ağırlığının 24 Haziran itibarıyla 980 grama, Temmuz ortasında ise 1,5 kg'a çıktığını ifade etti.

  7. Brno'daki Üniversite Hastanesi, bebek Eliska'nın 15 Ağustos'ta 2,1 kg ağırlığında ve 42 cm boyunda doğduğu ve taburcu edilerek babası tarafından eve götürüldüğü açıklandı.

    Brno'daki Üniversite Hastanesi, bebek Eliska'nın 15 Ağustos'ta 2,1 kg ağırlığında ve 42 cm boyunda doğduğu ve taburcu edilerek babası tarafından eve götürüldüğü açıklandı.

  8. Yakın zamanda bir bebeği olduğu için kendisini emziren teyzesinin yardımıyla Eliska artık sağlıklı bir şekilde büyüyor.

    Yakın zamanda bir bebeği olduğu için kendisini emziren teyzesinin yardımıyla Eliska artık sağlıklı bir şekilde büyüyor.