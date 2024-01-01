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Dondurulmuş İnsanları Hayata Döndürecek Keşif

Bilim insanları beynimizi sonsuza kadar korumaya bir adım daha yaklaştı.

  1. Bilim insanları beynimizi sonsuza kadar korumaya bir adım daha yaklaştı. Kriyojenik olarak dondurulan beyin dokusu zarar vermeden başarıyla çözüldü. Dahası, dondurulduktan sonra nöronları hala normal şekilde sinyal gönderebiliyordu. Bu gelişme, bilim için büyük bir zorluktu çünkü ultra hassas, süngerimsi beyin dokusu dondurulduğunda genellikle zarar görüyor ve çözüldüğünde kullanılamaz hale geliyor.

    Bilim insanları beynimizi sonsuza kadar korumaya bir adım daha yaklaştı. Kriyojenik olarak dondurulan beyin dokusu zarar vermeden başarıyla çözüldü. Dahası, dondurulduktan sonra nöronları hala normal şekilde sinyal gönderebiliyordu. Bu gelişme, bilim için büyük bir zorluktu çünkü ultra hassas, süngerimsi beyin dokusu dondurulduğunda genellikle zarar görüyor ve çözüldüğünde kullanılamaz hale geliyor.

  2. İNSANLARI HAYATA DÖNDÜRMEK Dondurulmuş beyin dokusunun zarar görmeden çözülmesi sadece yeni ilaçlar üzerinde çalışmak isteyen sinirbilimciler için bir atılım olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte "insanları hayata geri döndürme" fikrini de ilerletmesi bekleniyor. Buradaki fikir, gelecekte bilimin onları sağlıklı bir şekilde hayata geri döndürecek kadar ilerleyeceği umuduyla insanların vücutlarını dondurup süresiz olarak muhafaza edebilmeleridir.

    İNSANLARI HAYATA DÖNDÜRMEK Dondurulmuş beyin dokusunun zarar görmeden çözülmesi sadece yeni ilaçlar üzerinde çalışmak isteyen sinirbilimciler için bir atılım olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte "insanları hayata geri döndürme" fikrini de ilerletmesi bekleniyor. Buradaki fikir, gelecekte bilimin onları sağlıklı bir şekilde hayata geri döndürecek kadar ilerleyeceği umuduyla insanların vücutlarını dondurup süresiz olarak muhafaza edebilmeleridir.

  3. BEYİN DOKUSUNU DONDURAN KARIŞIM Harvard eğitimli bir sinir bilimci olan ve Çin'deki Fudan Üniversitesi'nde çalışan Profesör Zhicheng Shao, nöronları donarken hasar görmekten koruyan "MEDY" adı verilen karmaşık bir kimyasal karışım geliştirdi. Doktor Shao, Cell Reports Methods dergisinde yayınlanan çalışmasında "MEDY, insan beyin dokusunun dondurularak saklanması için kullanılabilir" dedi. Beyin hücrelerimizin yüzde 80'i sudan oluştuğu için dondurduğumuzda bazen buz kristalleri oluşur.

    BEYİN DOKUSUNU DONDURAN KARIŞIM Harvard eğitimli bir sinir bilimci olan ve Çin'deki Fudan Üniversitesi'nde çalışan Profesör Zhicheng Shao, nöronları donarken hasar görmekten koruyan "MEDY" adı verilen karmaşık bir kimyasal karışım geliştirdi. Doktor Shao, Cell Reports Methods dergisinde yayınlanan çalışmasında "MEDY, insan beyin dokusunun dondurularak saklanması için kullanılabilir" dedi. Beyin hücrelerimizin yüzde 80'i sudan oluştuğu için dondurduğumuzda bazen buz kristalleri oluşur.

  4. BEYNİ DONMADAN MUHAFAZA ETMEK Bunlar tüm hücrelerimizi, özellikle de hassas beyin hücrelerini bozabilir ve onlara zarar verebilir; bu hücreler çözüldüğünde işlevsel olarak kullanılamaz hale gelir. Profesör Shao ve ekibi, kristalleşme olmadan beyin dokusunu soğuk tutan, yaşlanmasını önleyen, içine daldıracak farklı bir madde aramaya koyuldu.

    BEYNİ DONMADAN MUHAFAZA ETMEK Bunlar tüm hücrelerimizi, özellikle de hassas beyin hücrelerini bozabilir ve onlara zarar verebilir; bu hücreler çözüldüğünde işlevsel olarak kullanılamaz hale gelir. Profesör Shao ve ekibi, kristalleşme olmadan beyin dokusunu soğuk tutan, yaşlanmasını önleyen, içine daldıracak farklı bir madde aramaya koyuldu.

  5. Araştırmanın sonucunda buldukları karışım sayesinde beyin dokusu hasar görmeden korunmakla kalmadı, aynı zamanda normal fonksiyonuna kavuşarak hayata geri döndü.

    Araştırmanın sonucunda buldukları karışım sayesinde beyin dokusu hasar görmeden korunmakla kalmadı, aynı zamanda normal fonksiyonuna kavuşarak hayata geri döndü.

  6. BEYNİ DONDURMANIN ZORLUKLARI Bilim insanları her ne kadar beyin dokusunu zarar görmeden dondurmayı başarmış olsa da bütün beyni dondurmanın zor olduğunu ve farklı sorunları beraberinde getirdiğini söylüyor. Eğer deneyler başarılı olursa, gelecekte dondurulmuş insanların yaşama geri döndürülmesi için çalışmaları destekleyebilir.

    BEYNİ DONDURMANIN ZORLUKLARI Bilim insanları her ne kadar beyin dokusunu zarar görmeden dondurmayı başarmış olsa da bütün beyni dondurmanın zor olduğunu ve farklı sorunları beraberinde getirdiğini söylüyor. Eğer deneyler başarılı olursa, gelecekte dondurulmuş insanların yaşama geri döndürülmesi için çalışmaları destekleyebilir.