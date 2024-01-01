Uzak Doğu Ve Avrupa Balıkları Güneydoğu Anadolu'dan Alıyor
Uzak Doğu ve Avrupa balıkları Güneydoğu Anadolu'dan alıyor
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan 1450 rakımlı Çat Barajı'nda yılın 12 ayında 'kafes balıkçılığı' yapılabiliyor.
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Başka illerden gelen yatırımcıların kurduğu kafeslerde üretilen alabalıklar, belirli boyuta ulaştıktan sonra...
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Karadeniz'e götürülüp burada bir süre daha beslenerek büyümeleri sağlanıyor.
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Büyüyen balıklar, 'Türk somonu' olarak Avrupa ülkelerinin yanı sıra Çin, Japonya ve Rusya'ya ihraç ediliyor.
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