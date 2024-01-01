Uzak Doğu ve Avrupa balıkları Güneydoğu Anadolu'dan alıyor

Büyüyen balıklar, 'Türk somonu' olarak Avrupa ülkelerinin yanı sıra Çin, Japonya ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Karadeniz'e götürülüp burada bir süre daha beslenerek büyümeleri sağlanıyor.

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