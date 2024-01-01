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Survivor All Star'da İkinci Eleme Adayı Belli Oldu!

Survivor All Star'da ikinci eleme adayı belli oldu!

  1. Ogeday, "Dün dokunulmazlığı kaybettik, 12-7. Biraz farklı kaybettik. Çok mücadele olmadı, ben 4 sayı verdim. Kendime yakıştırmıyorum. Fiziksel olarak hasta olmamın da çok büyük etkisi var. Yüksek nabızda atış yapıyorum ve atışıma konsantre olamıyorum. Burada da yine elimden geleni zorladım ama heyecanı olmayan atışlar yaptım. Oyunu kaybettik, Kaybettiğimiz için de takım arkadaşlarımdan defalarca beni yazmalarını defalarca rica ettim ama yazmadılar." dedi.

    Ogeday, "Dün dokunulmazlığı kaybettik, 12-7. Biraz farklı kaybettik. Çok mücadele olmadı, ben 4 sayı verdim. Kendime yakıştırmıyorum. Fiziksel olarak hasta olmamın da çok büyük etkisi var. Yüksek nabızda atış yapıyorum ve atışıma konsantre olamıyorum. Burada da yine elimden geleni zorladım ama heyecanı olmayan atışlar yaptım. Oyunu kaybettik, Kaybettiğimiz için de takım arkadaşlarımdan defalarca beni yazmalarını defalarca rica ettim ama yazmadılar." dedi.

  2. '2 GRUP VAR'<p> Özgür, bazı arkadaşlarının sevilip gözden çıkartılmak istenmediği için yazılmadığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: <br> Burada sevilen gözden çıkarılmak istemeyenler, sevilen gözden çıkarılanlar diye belki de 2 grup var. Ben sevilen ama gözden çıkarılan grubundayım. Ben ismimi yazın dediğimde bana saygı duyulabiliyor ve yazılabiliyor. İşte dediğim nedenlerden dolayı. Ogeday dediği zaman herkeste şu yorum var; Ogeday'ın 5 aylık emeği var diye ben asla onu yazmam diyen birkaç arkadaş olurken, kimse Özgür abi beni yaz dediğinde Özgür abinin 5 aylık emeği var. Asla yazamayız denmedi.

    '2 GRUP VAR'

    Özgür, bazı arkadaşlarının sevilip gözden çıkartılmak istenmediği için yazılmadığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
    Burada sevilen gözden çıkarılmak istemeyenler, sevilen gözden çıkarılanlar diye belki de 2 grup var. Ben sevilen ama gözden çıkarılan grubundayım. Ben ismimi yazın dediğimde bana saygı duyulabiliyor ve yazılabiliyor. İşte dediğim nedenlerden dolayı. Ogeday dediği zaman herkeste şu yorum var; Ogeday'ın 5 aylık emeği var diye ben asla onu yazmam diyen birkaç arkadaş olurken, kimse Özgür abi beni yaz dediğinde Özgür abinin 5 aylık emeği var. Asla yazamayız denmedi.

  3. 'O HATA BİR DEFA OLUR'<p> Seda, "Yanlış bir şey yaptığımı asla düşünmüyorum. Zaten Ogeday'ın korunmaya asla ihtiyacı yok. Daha önce de Sercan Poyraz'a, 'Annen izin vermiyor mu potaya girmen için' demişti. Poyraz çok kızmıştı, içerlemişti duruma ama öyle olmadığını hepimiz biliyorduk zaten. Biz takımca birbirimizi sağlam tutmaya çalışan Mavi takımdık. Bir anlık gafletle, Poyraz'ın tartışmasıyla adını yazdık. O hata bir defa olur. Ogeday asla potadan korkmuyor ama Poyraz gibi ama hasta, eli tutmuyor. Bir anda yazdırır kendini, mücadele ederim diyor ama ya sakatlandı bir şey oldu. O yüzden istemedim." şeklinde konuştu.

    'O HATA BİR DEFA OLUR'

    Seda, "Yanlış bir şey yaptığımı asla düşünmüyorum. Zaten Ogeday'ın korunmaya asla ihtiyacı yok. Daha önce de Sercan Poyraz'a, 'Annen izin vermiyor mu potaya girmen için' demişti. Poyraz çok kızmıştı, içerlemişti duruma ama öyle olmadığını hepimiz biliyorduk zaten. Biz takımca birbirimizi sağlam tutmaya çalışan Mavi takımdık. Bir anlık gafletle, Poyraz'ın tartışmasıyla adını yazdık. O hata bir defa olur. Ogeday asla potadan korkmuyor ama Poyraz gibi ama hasta, eli tutmuyor. Bir anda yazdırır kendini, mücadele ederim diyor ama ya sakatlandı bir şey oldu. O yüzden istemedim." şeklinde konuştu.

  4. DOKUNULMAZLIK OYUNU<p> Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım, Mavi Takım'a karşı 12-7 galip geldi.

    DOKUNULMAZLIK OYUNU

    Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım, Mavi Takım'a karşı 12-7 galip geldi.

  5. ELEME ADAYI <p> Konseyde Mavi Takım'dan en fazla ismi çıkan Damla Can ikinci eleme adayı oldu.

    ELEME ADAYI

    Konseyde Mavi Takım'dan en fazla ismi çıkan Damla Can ikinci eleme adayı oldu.