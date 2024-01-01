Survivor All Star'da İkinci Eleme Adayı Belli Oldu!

'O HATA BİR DEFA OLUR'

Seda, "Yanlış bir şey yaptığımı asla düşünmüyorum. Zaten Ogeday'ın korunmaya asla ihtiyacı yok. Daha önce de Sercan Poyraz'a, 'Annen izin vermiyor mu potaya girmen için' demişti. Poyraz çok kızmıştı, içerlemişti duruma ama öyle olmadığını hepimiz biliyorduk zaten. Biz takımca birbirimizi sağlam tutmaya çalışan Mavi takımdık. Bir anlık gafletle, Poyraz'ın tartışmasıyla adını yazdık. O hata bir defa olur. Ogeday asla potadan korkmuyor ama Poyraz gibi ama hasta, eli tutmuyor. Bir anda yazdırır kendini, mücadele ederim diyor ama ya sakatlandı bir şey oldu. O yüzden istemedim." şeklinde konuştu.