Aç Karnına 1 Tane Salatalık Yemenin Faydaları!

Sabahları ağır yiyecekler yemek yerine, hafif ve besleyici bir şeyler tüketmek isteyenler için salatalık mükemmel bir tercih olacaktır. Ayrıca salatalık, sindirimi kolaylaştırır. İçerdiği lifler sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olur.