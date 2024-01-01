Azem Hocanın Sırrı Ortaya Çıktı! Piraye Şoke Oldu

PİRAYE ŞOKE OLDU

Piraye, akşam vakti Azem'e mesaj attı. Azem de cevap verdikten sonra buluşma kararı aldılar. Piraye'nin şoförü Azem'i almaya geldiğinde gerçek adını öğrendi. Piraye çok güzel bir elbiseyle Azem'i karşıladı. İkili yakınlaşacağı esnada Azem bir yola çıkacaklarsa her şeyin doğru olması gerektiğini söyleyerek biraz uzaklaştı. Azem kızından söze girerken yanlarına Piraye'nin abisi Talip, kardeşi Tayfun ve Cenk geldi. Talip, Azem'le ilgili gerçekleri söylerken Piraye şoke oldu!