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KYK yurtları temmuzda emeklilere açılacak

Azem Hocanın Sırrı Ortaya Çıktı! Piraye Şoke Oldu

İnci Taneleri'nde Azem'in sırrı ortaya çıktı!

  1. Piraye, Ayça ve Azem birlikte yemeğe çıktı. Azem, Piraye'nin Arcan'ı tanıdığı fark edince kızının sevgilisiyle ilgili merak ettiklerini öğrenmeye çalıştı. Piraye'nin Nehir için 'kimi kimsesi yokmuş' sözleri Azem'i incitti. Necmi, Aleyna'nın Reyyaz'ın evinden kaçmasına yardım etti. Azem, kızının ondan kaçmaya çalıştığını anladı. İzzet, Azem'e Zahir'in otelde kaldığını söyledi. Azem, Zahir'e gözüktükten sonra odasına geçti.

    Piraye, Ayça ve Azem birlikte yemeğe çıktı. Azem, Piraye'nin Arcan'ı tanıdığı fark edince kızının sevgilisiyle ilgili merak ettiklerini öğrenmeye çalıştı. Piraye'nin Nehir için 'kimi kimsesi yokmuş' sözleri Azem'i incitti. Necmi, Aleyna'nın Reyyaz'ın evinden kaçmasına yardım etti. Azem, kızının ondan kaçmaya çalıştığını anladı. İzzet, Azem'e Zahir'in otelde kaldığını söyledi. Azem, Zahir'e gözüktükten sonra odasına geçti.

  2. PİRAYE EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDETTİ<p> Piraye nasıl ayrılacağını düşünürken Cenk ona evlenme teklifi etti. Piraye'nin teklifi reddetmesi sonrası Cenk çok üzüldü. Piraye eve geçer geçmez telefonla Azem'i arayarak Cenk'le ayrıldıklarını belirtti. Zahir yalnız uyumaktan sıkıldığını söyleyerek Dilber'in odasına geldi. Dilber tam Zahir'i vurmaya hazırlanırken Yıldız ve Zerre kapıyı çaldı. Yıldız annesinin rahatsızlandığı yalanını söyleyerek Dilber'in kurtulmasını sağladı.

    PİRAYE EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDETTİ

    Piraye nasıl ayrılacağını düşünürken Cenk ona evlenme teklifi etti. Piraye'nin teklifi reddetmesi sonrası Cenk çok üzüldü. Piraye eve geçer geçmez telefonla Azem'i arayarak Cenk'le ayrıldıklarını belirtti. Zahir yalnız uyumaktan sıkıldığını söyleyerek Dilber'in odasına geldi. Dilber tam Zahir'i vurmaya hazırlanırken Yıldız ve Zerre kapıyı çaldı. Yıldız annesinin rahatsızlandığı yalanını söyleyerek Dilber'in kurtulmasını sağladı.

  3. DİLBER KİRALIK KATİL ARIYOR <p> Azem yine otele gelerek Nehir'le yüzleşeceğini umarken karşısına Mahun çıktı. Mahun, Nehir'i tanıyıp tanımadığını sorunca Azem kızının huzuru kaçmasın diye tanımadığını söyledi. Cihan'la Elif kafede otururken Azem yanlarına geldi. Zahir'in iş kurulması için Zerre'ye verdiği parayla Dilber, kiralık katil tutma teklifinde bulundu. Zerre de, kiralık katil birisine fiyat sorduktan sonra Dilber ve Yıldız'a durumu anlattı.

    DİLBER KİRALIK KATİL ARIYOR

    Azem yine otele gelerek Nehir'le yüzleşeceğini umarken karşısına Mahun çıktı. Mahun, Nehir'i tanıyıp tanımadığını sorunca Azem kızının huzuru kaçmasın diye tanımadığını söyledi. Cihan'la Elif kafede otururken Azem yanlarına geldi. Zahir'in iş kurulması için Zerre'ye verdiği parayla Dilber, kiralık katil tutma teklifinde bulundu. Zerre de, kiralık katil birisine fiyat sorduktan sonra Dilber ve Yıldız'a durumu anlattı.

  4. PİRAYE ŞOKE OLDU <p> Piraye, akşam vakti Azem'e mesaj attı. Azem de cevap verdikten sonra buluşma kararı aldılar. Piraye'nin şoförü Azem'i almaya geldiğinde gerçek adını öğrendi. Piraye çok güzel bir elbiseyle Azem'i karşıladı. İkili yakınlaşacağı esnada Azem bir yola çıkacaklarsa her şeyin doğru olması gerektiğini söyleyerek biraz uzaklaştı. Azem kızından söze girerken yanlarına Piraye'nin abisi Talip, kardeşi Tayfun ve Cenk geldi. Talip, Azem'le ilgili gerçekleri söylerken Piraye şoke oldu!

    PİRAYE ŞOKE OLDU

    Piraye, akşam vakti Azem'e mesaj attı. Azem de cevap verdikten sonra buluşma kararı aldılar. Piraye'nin şoförü Azem'i almaya geldiğinde gerçek adını öğrendi. Piraye çok güzel bir elbiseyle Azem'i karşıladı. İkili yakınlaşacağı esnada Azem bir yola çıkacaklarsa her şeyin doğru olması gerektiğini söyleyerek biraz uzaklaştı. Azem kızından söze girerken yanlarına Piraye'nin abisi Talip, kardeşi Tayfun ve Cenk geldi. Talip, Azem'le ilgili gerçekleri söylerken Piraye şoke oldu!