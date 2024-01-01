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Uzaktan Muayene Resmen Başladı!

Nasıl randevu alınır, reçete nasıl yazılacak?

  1. Hastanelerde uzaktan muayene dönemi başlıyor. Hastalar artık hastaneye gitmeden görüntülü ve sesli şekilde muayene olabilecek. İlaç , hatta rapor bile yazdırabilecek.

    Hastanelerde uzaktan muayene dönemi başlıyor. Hastalar artık hastaneye gitmeden görüntülü ve sesli şekilde muayene olabilecek. İlaç , hatta rapor bile yazdırabilecek.

  2. Hastane ve doktorun yükünü az da olsa azaltmak ve vatandaşla kolaylık sağlanması için yapılan düzenlemeyle e-nabız üzerinden muayene olan hastalara e-reçete üzerinden ilaç yazılacak. Peki uzaktan muayene için randevu nasıl alınacak? Online randevu ücretsiz mi? Herkes bu sorulara yanıt ararken; 10 gün şartı detayı ise dikkat çekti.

    Hastane ve doktorun yükünü az da olsa azaltmak ve vatandaşla kolaylık sağlanması için yapılan düzenlemeyle e-nabız üzerinden muayene olan hastalara e-reçete üzerinden ilaç yazılacak. Peki uzaktan muayene için randevu nasıl alınacak? Online randevu ücretsiz mi? Herkes bu sorulara yanıt ararken; 10 gün şartı detayı ise dikkat çekti.

  3. Sağlıkta yeni dönem bugün itibariyle başlıyor. Yeni uygulamayla birlikte artık hastaneye gitmeden uzaktan muayene olunabilinecek. E-nabız üzerinden yapılacak muayene sonrası doktorlar da e-reçete üzerinden ilaç yazabilecek. Peki uzaktan muayene için randevu nasıl alınacak? İşte detaylar...

    Sağlıkta yeni dönem bugün itibariyle başlıyor. Yeni uygulamayla birlikte artık hastaneye gitmeden uzaktan muayene olunabilinecek. E-nabız üzerinden yapılacak muayene sonrası doktorlar da e-reçete üzerinden ilaç yazabilecek. Peki uzaktan muayene için randevu nasıl alınacak? İşte detaylar...

  4. Sağlıkta hastane ve doktorların yükünü azaltmak için yeni bir adım atıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte özel hastaneler ve eğitim hastaneleri hariç devlet hastanelerinde vatandaşlar, e-nabız üzerinden online bir şekilde muayene olabilecek.

    Sağlıkta hastane ve doktorların yükünü azaltmak için yeni bir adım atıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte özel hastaneler ve eğitim hastaneleri hariç devlet hastanelerinde vatandaşlar, e-nabız üzerinden online bir şekilde muayene olabilecek.

  5. habere göre; muayene sonrası doktorlar, e-reçete ile ilaç da yazabilecek. Muayene bedelini de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacak.

    habere göre; muayene sonrası doktorlar, e-reçete ile ilaç da yazabilecek. Muayene bedelini de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacak.

  6. 21 Nisan'da SGK tebliğiyle uzaktan hasta muayenesi ödeme listesine alınmıştı.

    21 Nisan'da SGK tebliğiyle uzaktan hasta muayenesi ödeme listesine alınmıştı.

  7. Hasta, uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu alacak.

    Hasta, uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu alacak.

  8. SGK, aynı hastanedeki aynı bölüm için 10 gün içinde alınacak randevularıysa karşılamayacak.

    SGK, aynı hastanedeki aynı bölüm için 10 gün içinde alınacak randevularıysa karşılamayacak.

  9. Uzaktan sağlık hizmeti alan hastaya gerekli durumlarda yüz yüze muayene önerisi de yapılacak.

    Uzaktan sağlık hizmeti alan hastaya gerekli durumlarda yüz yüze muayene önerisi de yapılacak.