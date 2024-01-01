Uzaktan Muayene Resmen Başladı!
Nasıl randevu alınır, reçete nasıl yazılacak?
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Hastanelerde uzaktan muayene dönemi başlıyor. Hastalar artık hastaneye gitmeden görüntülü ve sesli şekilde muayene olabilecek. İlaç , hatta rapor bile yazdırabilecek.
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Hastane ve doktorun yükünü az da olsa azaltmak ve vatandaşla kolaylık sağlanması için yapılan düzenlemeyle e-nabız üzerinden muayene olan hastalara e-reçete üzerinden ilaç yazılacak. Peki uzaktan muayene için randevu nasıl alınacak? Online randevu ücretsiz mi? Herkes bu sorulara yanıt ararken; 10 gün şartı detayı ise dikkat çekti.
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Sağlıkta yeni dönem bugün itibariyle başlıyor. Yeni uygulamayla birlikte artık hastaneye gitmeden uzaktan muayene olunabilinecek. E-nabız üzerinden yapılacak muayene sonrası doktorlar da e-reçete üzerinden ilaç yazabilecek. Peki uzaktan muayene için randevu nasıl alınacak? İşte detaylar...
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Sağlıkta hastane ve doktorların yükünü azaltmak için yeni bir adım atıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte özel hastaneler ve eğitim hastaneleri hariç devlet hastanelerinde vatandaşlar, e-nabız üzerinden online bir şekilde muayene olabilecek.
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habere göre; muayene sonrası doktorlar, e-reçete ile ilaç da yazabilecek. Muayene bedelini de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılayacak.
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21 Nisan'da SGK tebliğiyle uzaktan hasta muayenesi ödeme listesine alınmıştı.
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Hasta, uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu alacak.
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SGK, aynı hastanedeki aynı bölüm için 10 gün içinde alınacak randevularıysa karşılamayacak.
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Uzaktan sağlık hizmeti alan hastaya gerekli durumlarda yüz yüze muayene önerisi de yapılacak.