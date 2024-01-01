Uzaktan Muayene Resmen Başladı!

Hastane ve doktorun yükünü az da olsa azaltmak ve vatandaşla kolaylık sağlanması için yapılan düzenlemeyle e-nabız üzerinden muayene olan hastalara e-reçete üzerinden ilaç yazılacak. Peki uzaktan muayene için randevu nasıl alınacak? Online randevu ücretsiz mi? Herkes bu sorulara yanıt ararken; 10 gün şartı detayı ise dikkat çekti.