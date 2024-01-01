Kızılcık Şerbeti'nde Cemre Bebeğin Annesi Bakın Kim Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre, sosyal medyada çok merak ediliyor...
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Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde oynadığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre, sette ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti'nde Cemre bebeğin annesi bakın kim çıktı!
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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre, sosyal medyada çok merak ediliyor...
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Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si adeta annesinin kopyası.
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19 Ağustos doğumlu bebeğin gerçek adı Alya Kichkinaeva..
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Alya, doğduğu günden beri Kızılcık Şerbeti setine annesiyle katılıyor.
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İşte Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'sinin gerçek annesi...
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