Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde oynadığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre, sette ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti'nde Cemre bebeğin annesi bakın kim çıktı!