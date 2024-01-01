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İşte Türkiye'ye En Çok Vize Reddi Veren Ülkeler

Avrupa Komisyonu, 2023 yılı için Schengen vizesi başvuru verilerini paylaştı.

  1. 10,3 MİLYON BAŞVURU Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan rakamlara göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Schengen üyesi ülkelerin konsoloslukları 2023 yılında kısa süreli vize için 10,3 milyondan fazla başvuru aldı.

    10,3 MİLYON BAŞVURU Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan rakamlara göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Schengen üyesi ülkelerin konsoloslukları 2023 yılında kısa süreli vize için 10,3 milyondan fazla başvuru aldı.

  2. PANDEMİ SONRASI DRAMATİK DÜŞÜŞ 2022 yılında 7,5 milyon kişi Schengen vizesine başvurmuştu. 2023 yılında ise bu sayı yüzde 37'lik bir artışla 10,3 milyona yükseldi. Ancak sayı Covid-19 pandemisinden önceki 2019 yılında kaydedilen 17 milyonluk başvurunun çok gerisinde kaldı.

    PANDEMİ SONRASI DRAMATİK DÜŞÜŞ 2022 yılında 7,5 milyon kişi Schengen vizesine başvurmuştu. 2023 yılında ise bu sayı yüzde 37'lik bir artışla 10,3 milyona yükseldi. Ancak sayı Covid-19 pandemisinden önceki 2019 yılında kaydedilen 17 milyonluk başvurunun çok gerisinde kaldı.

  3. 8,5 MİLYON BAŞVURU ONAYLANDI 2023'te onaylanan vize sayısı da, 2022'ye kıyasla artmış olsa da yine 2019 verilerinin altında kaldı. 2023'te başvuruların 8,5 milyonu, yani yüzde 82,3'ü onaylandı. 2022 yılında 5,9 milyon ve 2019'da 15 milyon vize verilmişti. Türkiye'nin başvuru ret oranı 2023 yılında yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e yükseldi. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

    8,5 MİLYON BAŞVURU ONAYLANDI 2023'te onaylanan vize sayısı da, 2022'ye kıyasla artmış olsa da yine 2019 verilerinin altında kaldı. 2023'te başvuruların 8,5 milyonu, yani yüzde 82,3'ü onaylandı. 2022 yılında 5,9 milyon ve 2019'da 15 milyon vize verilmişti. Türkiye'nin başvuru ret oranı 2023 yılında yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e yükseldi. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

  4. Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranının en yüksek olduğu ülke Estonya olarak kaydedildi. Estonya?nın Ankara Temsilciliği, bin 744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42,5'lik bir ret oranı çıkardı. Türkiye'den gelen vize başvurularını reddeden ülkeler ise sırasıyla şu şekilde...

    Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranının en yüksek olduğu ülke Estonya olarak kaydedildi. Estonya?nın Ankara Temsilciliği, bin 744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42,5'lik bir ret oranı çıkardı. Türkiye'den gelen vize başvurularını reddeden ülkeler ise sırasıyla şu şekilde...

  5. DANİMARKA Danimarka Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 39,40'ını reddetti.

    DANİMARKA Danimarka Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 39,40'ını reddetti.

  6. YUNANİSTAN Yunanistan Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 38,5'ini reddetti.

    YUNANİSTAN Yunanistan Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 38,5'ini reddetti.

  7. İSPANYA İspanya Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 31,09'unu reddetti.

    İSPANYA İspanya Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 31,09'unu reddetti.

  8. BELÇİKA Belçika İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 27,5'ini reddetti.

    BELÇİKA Belçika İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 27,5'ini reddetti.

  9. ALMANYA Almanya Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 27,1'ini reddetti.

    ALMANYA Almanya Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 27,1'ini reddetti.

  10. ÇEKYA Çekya İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 23,5'ini reddetti.

    ÇEKYA Çekya İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 23,5'ini reddetti.

  11. MACARİSTAN Macaristan Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 22,9'unu reddetti.

    MACARİSTAN Macaristan Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 22,9'unu reddetti.

  12. HIRVATİSTAN Hırvatistan İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 22,4'ünü reddetti.

    HIRVATİSTAN Hırvatistan İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 22,4'ünü reddetti.